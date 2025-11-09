快訊

蘇花象鼻海灘1女落水溺斃直升機吊掛 受困4人獲救

中央社／ 花蓮縣9日電

1團16名遊客今天到蘇花公路象鼻隧道下方海灘攀岩遊憩，其中1名女子被大浪捲走溺斃；獲報後，海巡出動無人機搜索，再由空勤直升機吊掛遺體，另同行4人受困，警消以繩索技術助脫困。

花蓮縣消防局表示，指揮中心於上午11時許接獲警察局轉報，指稱1名民眾於象鼻隧道下方海灘遭浪捲走；立即派遣和仁分隊、新秀分隊及特搜大隊，共4車、6警消、4義消及1台無人機前往救援。

現場為16人組成的團體遊客，初步了解，其中張姓女子被浪捲入海中後即失去蹤影；由於岸邊能見度低，救援人員立即請求海巡署派遣無人機協助空中搜尋。

經定位確認溺水者位置後，隨即由空勤總隊出動直升機執行吊掛任務，於12時46分順利完成吊掛，於德興棒球場降落，接觸溺者時已無生命跡象。

另外，有同行4名遊客受困在舊蘇花公路下方約50公尺海灘，消防人員垂降後，使用繩索技術協助上拉至路面脫困，並給予傷口包紮後，一行人離開現場。

海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，登山旅行團到現場進行攀岩，近中午浪況轉趨惡劣，60多歲張姓女子遭浪捲走；另4人受困，所幸由消防隊救援成功，事故發生後到崇德派出所完成筆錄。

