花蓮象鼻隧道再傳憾事 一女不慎被海浪捲走無生命跡象

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮舊蘇花公路象鼻隧道今天傳出溺水意外，一群來自台南的遊客前往攀岩，並垂降至海邊遊玩，卻疑似因為漲潮海浪沖上來，一名王姓女子不幸遭浪捲走，特搜大隊請海巡搜索定位後，再由空勤直升機吊掛，但王女被救上來時已沒有生命跡象。

象鼻隧道過去頻傳事故，2021年一名男子與友人前往攀岩時，疑似因繩索問題失足墜落約50公尺高的山谷，送醫傷重不治；2023年另一名男子未攜帶任何裝備，獨自前往攀爬峭壁時因體力不支受困，後被幸運救出。

特搜大隊和仁分隊長王韋竣表示，指揮中心於11時8分接獲警察局轉報，指稱一名民眾於象鼻隧道下方海灘遭浪捲走。立即派遣和仁分隊、新秀分隊及特搜大隊，共計4車、6警消、4義消及1台無人機前往現場。

王韋竣指出，這組團體遊客共有16人，為8男8女，都是台南人，從舊台9線用繩子垂降到海灘遊玩，再用繩索爬上路面，但其中1人於海灘位置不慎被捲走。由無法目視到溺水者，由海巡單位無人機協助搜索，定位溺水者位置後，協調空勤總隊直升機進行吊掛，於12時46分完成吊掛。

另有同行4名遊客受困於下方約50公尺深海灘，警義消救援人員垂降後使用繩索技術，協助上拉至路面脫困，於12時48分左右脫困完成，給予傷口包紮後離開現場，交由海巡後續處置。花蓮縣消防局呼籲民眾，蘇花公路沿線有警告標示，勿違規進入標示危險或是封禁的路段。

花蓮舊蘇花公路象鼻隧道今天傳出溺水意外，一群來自台南的遊客前往攀岩，並垂降至海邊遊玩，一名王姓女子不幸遭浪捲走，被救上來時已沒有生命跡象。圖／民眾提供
海巡 溺水 蘇花公路

