翁章梁化身拍賣官 嘉義酒廠27公升珍藏陳高拍出13萬8千助弱勢

嘉義縣長翁章梁今天在高粱酒文化節暨若竹兒愛心園遊會中擔任拍賣官，在他的加持下，嘉義酒廠珍藏21年的27公升玉山陳高以13萬8000元拍出，拍賣所得全數捐贈若竹兒智能發展中心，公益意義深遠。

活動由台灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠與私立若竹兒智能發展中心共同舉辦，縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、王美惠、張啟楷及嘉義酒廠廠長張永志皆到場響應。園遊會結合美食、遊戲、文創攤位及中心孩子親手製作的烘焙產品展售。企業與社會團體也以實際行動支持善行，恆青機電有限公司捐贈108萬元，吳尊賢文教公益基金會、唯賀國際餐飲等單位亦相繼響應，展現地方凝聚出的愛心力量。

嘉義酒廠此次釋出珍藏「27公升玉山八年陳高」小龍開運甕酒作為公益拍賣主題；廠長張永志表示，這甕21年陳高原為廠內典藏範本，量稀珍罕，能將它拿出來做公益，是嘉義酒廠回饋地方的心意。翁章梁熱情拍賣、帶動氣氛，也讓全場民眾投入競標，現場掌聲不斷，最後由民雄鄉農會總幹事陳加茂以13萬8000元得標。

除了陳高甕酒外，活動加碼拍賣「龍眼林·茶工場」提供的1斤特等台灣佳葉龍茶（GABA茶），由台灣中小企業銀行嘉新分行經理林建璋以5萬元得標。他同時是若竹兒董事長林朋輝的弟弟，義舉引來滿場喝采。

翁章梁表示，嘉義縣目前約有3萬7000多名身心障礙者，占全縣人口7.8％，縣府持續推動照護據點與多元服務，讓身障朋友能獲得更完善的支持。他說，身障者是嘉義縣不可分割的一部分，更需要社會共同關心，今天的園遊會不僅是募款，更是向大眾傳遞支持與理解的力量。

若竹兒董事長林朋輝表示，今年受景氣影響，中小企業捐款大幅減少，加上烘焙坊訂單不如往年，使中心募款壓力升高。園遊會是最重要的年度募款活動，所有盈餘與善款將用於明年教養服務經費，確保孩子的照護不中斷，也感謝各界在困境中仍願意伸手相助。