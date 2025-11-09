快訊

翁章梁化身拍賣官 嘉義酒廠27公升珍藏陳高拍出13萬8千助弱勢

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣長翁章梁今天在高粱酒文化節暨若竹兒愛心園遊會中擔任拍賣官，在他的加持下，嘉義酒廠珍藏21年的27公升玉山陳高以13萬8000元拍出，拍賣所得全數捐贈若竹兒智能發展中心，公益意義深遠。

活動由台灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠與私立若竹兒智能發展中心共同舉辦，縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、王美惠、張啟楷及嘉義酒廠廠長張永志皆到場響應。園遊會結合美食、遊戲、文創攤位及中心孩子親手製作的烘焙產品展售。企業與社會團體也以實際行動支持善行，恆青機電有限公司捐贈108萬元，吳尊賢文教公益基金會、唯賀國際餐飲等單位亦相繼響應，展現地方凝聚出的愛心力量。

嘉義酒廠此次釋出珍藏「27公升玉山八年陳高」小龍開運甕酒作為公益拍賣主題；廠長張永志表示，這甕21年陳高原為廠內典藏範本，量稀珍罕，能將它拿出來做公益，是嘉義酒廠回饋地方的心意。翁章梁熱情拍賣、帶動氣氛，也讓全場民眾投入競標，現場掌聲不斷，最後由民雄鄉農會總幹事陳加茂以13萬8000元得標。

除了陳高甕酒外，活動加碼拍賣「龍眼林·茶工場」提供的1斤特等台灣佳葉龍茶（GABA茶），由台灣中小企業銀行嘉新分行經理林建璋以5萬元得標。他同時是若竹兒董事長林朋輝的弟弟，義舉引來滿場喝采。

翁章梁表示，嘉義縣目前約有3萬7000多名身心障礙者，占全縣人口7.8％，縣府持續推動照護據點與多元服務，讓身障朋友能獲得更完善的支持。他說，身障者是嘉義縣不可分割的一部分，更需要社會共同關心，今天的園遊會不僅是募款，更是向大眾傳遞支持與理解的力量。

若竹兒董事長林朋輝表示，今年受景氣影響，中小企業捐款大幅減少，加上烘焙坊訂單不如往年，使中心募款壓力升高。園遊會是最重要的年度募款活動，所有盈餘與善款將用於明年教養服務經費，確保孩子的照護不中斷，也感謝各界在困境中仍願意伸手相助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義酒廠與嘉義縣私立若竹兒智能發展中心合辦「高粱酒文化節暨若竹兒愛心園遊會」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁化身拍賣官，嘉酒珍藏21年玉山陳高敲定拍賣13萬8千助弱勢。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（右三）化身拍賣官加持下，嘉酒珍藏21年玉山陳高敲定拍賣13萬8千助弱勢，得標者為民雄鄉農會總幹事陳加茂（左二）。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（右）在高粱酒文化節暨若竹兒愛心園遊會中熱情拍賣、帶動氣氛。圖／嘉義縣政府提供
嘉義 公益 翁章梁

相關新聞

韓籍一家來台旅遊住溫泉會館 71歲翁久未回應竟陳屍浴池

韓籍C姓男子一家四口近日來台旅遊，昨C男被發現倒臥浴池內，救護人員到場時他已明顯死亡，警方介入初判無外力介入，不排除C男...

高雄BMW拒檢撞警車釀1警受傷 警連開6槍他開上國道逃台南落網

黃姓男子今天凌晨3時25分駕BMW搭載17歲少年違停高雄市區路口，員警盤查，少年下車，但黃拒檢衝撞警車，李姓巡佐手擦傷仍...

花蓮象鼻隧道再傳憾事 一女不慎被海浪捲走無生命跡象

花蓮舊蘇花公路象鼻隧道今天傳出溺水意外，一群來自台南的遊客前往攀岩，並垂降至海邊遊玩，卻疑似因為漲潮海浪沖上來，一名王姓...

楊梅警結合扶輪社捐血活動宣導 強化民眾防詐、交安觀念

桃園市楊梅警分局為加強宣導保護婦幼、交通安全及反詐騙犯罪預防等基本觀念，由防治組組長吳黨元及草湳派出所副所長熊宜龍等人於今(9)日上午至楊梅扶輪社所舉辦的捐血公益活動現場宣導...

翁章梁化身拍賣官 嘉義酒廠27公升珍藏陳高拍出13萬8千助弱勢

嘉義縣長翁章梁今天在高粱酒文化節暨若竹兒愛心園遊會中擔任拍賣官，在他的加持下，嘉義酒廠珍藏21年的27公升玉山陳高以13...

影／驚險！虎頭山飛行傘空中碰撞 傘友雙雙墜落樹林

南投埔里虎頭山是中部重要的飛行傘基地，以秋冬氣流穩定為活動高峰期，但昨傳意外，2具飛行傘在空中相撞，2名傘友墜落樹林，過...

