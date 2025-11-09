台南後壁區碾米工廠火警 消防及時救出1受困人員

快訊

中央社／ 台南9日電

台南後壁區一家碾米工廠，今天中午左右發生火警，消防人員到場時清查有1人受困，經出水控制火勢並入室救出受困人員，幸未受傷；確切起火原因，待進一步調查釐清。

台南市政府消防局於上午11時52分接獲報案，後壁區一處碾米工廠冒出濃煙，陸續調派21部各式車輛、38名人員前往灌救，抵達時發現1樓鐵皮建物有明火竄出，內部疑似1人受困，立即出水並入室協助搶救。

消防人員於12時10分將火勢控制，並於12時11分將受困人員救出，救出時意識清楚，初步檢視沒有明顯傷勢未送醫，經持續灌救，火勢於12時27分撲滅。

消防人員初步調查，燃燒面積約25平方公尺，燃燒位置為堆放米糠雜物間，確切起火原因及財物損失，待進一步釐清。

消防人員 台南

