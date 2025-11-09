台南後壁區碾米工廠火警 消防及時救出1受困人員

桃園市楊梅警分局為加強宣導保護婦幼、交通安全及反詐騙犯罪預防等基本觀念，由防治組組長吳黨元及草湳派出所副所長熊宜龍等人於今(9)日上午至楊梅扶輪社所舉辦的捐血公益活動現場宣導...

2025-11-09 14:39