影／驚險！虎頭山飛行傘空中碰撞 傘友雙雙墜落樹林

南投埔里虎頭山是中部重要的飛行傘基地，以秋冬氣流穩定為活動高峰期，但昨傳意外，2具飛行傘在空中相撞，2名傘友墜落樹林，過程也被拍下，引發討論。經了解，消防局今表示未接獲報案；當地業者則說，2人掛樹後自行脫困無礙。

埔里虎頭山海拔約600公尺，因一年四季氣流大致穩定，成中部甚至全台少數絕佳的飛行傘活動場域；四季中，又以秋冬季節氣候最穩定，是飛行傘活動高峰期，午後常見色彩繽紛的飛行傘翱翔天際，但昨天下午卻傳出有飛行傘出「撞」況。

有民眾昨晚在臉書「爆料公社公開版」貼出一段影片，影片中，兩具飛行傘在空中發生碰撞，飛行傘因此失控，雙雙墜落下方樹林，目擊民眾看見後嚇得驚呼一聲，隨後立刻中斷攝影。影片被PO上網後也引發討論，不少網友關心傘友狀況。

南投縣消防局今表示，未接獲相關案件通報；但當地有飛行傘業者低調指出，兩傘昨碰撞後未交纏，且距樹林很近，所以掉落後掛樹，而飛行傘掛樹在飛行傘運動算常見，傘具座袋裝備能保護降低衝擊傷害，兩人最後自行脫困，未有大礙。