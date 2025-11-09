影／驚險！虎頭山飛行傘空中碰撞 傘友雙雙墜落樹林

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里虎頭山是中部重要的飛行傘基地，以秋冬氣流穩定為活動高峰期，但昨傳意外，2具飛行傘在空中相撞，2名傘友墜落樹林，過程也被拍下，引發討論。經了解，消防局今表示未接獲報案；當地業者則說，2人掛樹後自行脫困無礙。

埔里虎頭山海拔約600公尺，因一年四季氣流大致穩定，成中部甚至全台少數絕佳的飛行傘活動場域；四季中，又以秋冬季節氣候最穩定，是飛行傘活動高峰期，午後常見色彩繽紛的飛行傘翱翔天際，但昨天下午卻傳出有飛行傘出「撞」況。

有民眾昨晚在臉書「爆料公社公開版」貼出一段影片，影片中，兩具飛行傘在空中發生碰撞，飛行傘因此失控，雙雙墜落下方樹林，目擊民眾看見後嚇得驚呼一聲，隨後立刻中斷攝影。影片被PO上網後也引發討論，不少網友關心傘友狀況。

南投縣消防局今表示，未接獲相關案件通報；但當地有飛行傘業者低調指出，兩傘昨碰撞後未交纏，且距樹林很近，所以掉落後掛樹，而飛行傘掛樹在飛行傘運動算常見，傘具座袋裝備能保護降低衝擊傷害，兩人最後自行脫困，未有大礙。

經了解，該起飛行傘碰撞意外，其中一名為港籍初學者，由香港教練指導學習飛行傘，但在獨自飛行時疑為注意周遭狀況，與另名台灣籍傘友距離過近，雙方發生碰撞並墜落下方樹林。業者也提醒操駕飛行傘應注意安全距離，確保自身安全。

南投埔里虎頭山昨傳意外，2具飛行傘在空中相撞（紅圈處）後墜落樹林，所幸2傘友掛樹自行脫困無礙。圖／擷自臉書「爆料公社公開版」
