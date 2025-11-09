高雄BMW拒檢撞警車釀1警受傷 警連開6槍他開上國道逃台南落網

黃姓男子今天凌晨3時25分駕BMW搭載17歲少年違停高雄市區路口，員警盤查，少年下車，但黃拒檢衝撞警車，李姓巡佐手擦傷仍朝輪胎開6槍但黃兔脫，沿路從中正交流道上國道下台南逃回住家，警方以車追人，荷槍實彈於上午11時35分逮獲黃男。

高市新興警分局中山派出所李姓巡佐與陳姓警員今天凌晨3時25分巡經明星街與南台路口見一輛黑色BMW轎車違停，車上2男形跡可疑，遂上前盤查，聞到濃濃毒品K他命味道。

當時坐在副駕駛座的17歲少年先下車，警方要求駕駛黃姓男子（35歲）先行熄火勿惹事，沒料黃不聽勸，趁隙踩油門衝撞警車，導致李姓巡佐左臂擦傷，警車右側毀損，李姓巡佐見狀負傷朝BMW輪胎連開6槍，仍被黃兔脫，留下呆立現場的少年。

警方從黃男逃逸路線追查，發現他沿路從中正交流道上國道如籠中鳥，和國道警察聯繫，以車辨系統查出，黃在接近台南永康區的裕農路下交流道沿路駛往永康。

新興警分局警方協同台南市警察局刑大偵五隊、永康分局偵查隊及保大特勤中隊跨區合作，掌握黃男居住在永康區一處透天民宅，由於黃曾涉及一起槍砲案，保大特勤人員荷槍實彈接近大門，按門鈴後，若黃拒開門將攻堅，後黃可能自知法網難逃前來應門，當場就逮。

警方在黃男房間搜出1小包K他命，另有一處暗門，但未搜獲違禁品；據了解，少年是黃男小弟，是否涉嫌吸毒或幫黃男當運毒小弟，警方已採尿送驗；全案警訊後將依公共危險、妨害公務、傷害、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦；另拒檢逃逸部分將依據道路交通管理處罰條例第60條規定，開出可處1至3萬元罰鍰的罰單，並吊扣駕照6個月。