高雄BMW拒檢撞警車釀1警受傷 警連開6槍他開上國道逃台南落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子今天凌晨3時25分駕BMW搭載17歲少年違停高雄市區路口，員警盤查，少年下車，但黃拒檢衝撞警車，李姓巡佐手擦傷仍朝輪胎開6槍但黃兔脫，沿路從中正交流道上國道台南逃回住家，警方以車追人，荷槍實彈於上午11時35分逮獲黃男。

高市新興警分局中山派出所李姓巡佐與陳姓警員今天凌晨3時25分巡經明星街與南台路口見一輛黑色BMW轎車違停，車上2男形跡可疑，遂上前盤查，聞到濃濃毒品K他命味道。

當時坐在副駕駛座的17歲少年先下車，警方要求駕駛黃姓男子（35歲）先行熄火勿惹事，沒料黃不聽勸，趁隙踩油門衝撞警車，導致李姓巡佐左臂擦傷，警車右側毀損，李姓巡佐見狀負傷朝BMW輪胎連開6槍，仍被黃兔脫，留下呆立現場的少年。

警方從黃男逃逸路線追查，發現他沿路從中正交流道上國道如籠中鳥，和國道警察聯繫，以車辨系統查出，黃在接近台南永康區的裕農路下交流道沿路駛往永康。

新興警分局警方協同台南市警察局刑大偵五隊、永康分局偵查隊及保大特勤中隊跨區合作，掌握黃男居住在永康區一處透天民宅，由於黃曾涉及一起槍砲案，保大特勤人員荷槍實彈接近大門，按門鈴後，若黃拒開門將攻堅，後黃可能自知法網難逃前來應門，當場就逮。

警方在黃男房間搜出1小包K他命，另有一處暗門，但未搜獲違禁品；據了解，少年是黃男小弟，是否涉嫌吸毒或幫黃男當運毒小弟，警方已採尿送驗；全案警訊後將依公共危險、妨害公務、傷害、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦；另拒檢逃逸部分將依據道路交通管理處罰條例第60條規定，開出可處1至3萬元罰鍰的罰單，並吊扣駕照6個月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高市新興警分局中山所員警今天凌晨巡經南台路口盤查違停車，副駕少年下車後，黃姓駕駛拒檢衝撞警車（如圖），致一警左臂擦傷，警連開6槍，黃男逃逸後，今天上午11時35分在台南永康落網。圖／讀者提供
高市警方會同台南警方今天上午在永康區逮捕拒檢衝撞警車釀警員受傷，警開6槍，駕駛黃姓男子逃逸，今天上午在台南永康被逮。圖／讀者提供
高市新興警分局中山所員警今天凌晨巡經南台路口盤查違停車，副駕少年下車後，黃姓駕駛拒檢衝撞警車（如圖），致一警左臂擦傷，警連開6槍，黃男逃逸後，今天上午11時35分在台南永康落網。圖／讀者提供
