桃園7旬翁吵架負氣離家跌坐路邊 警溫柔公主抱護送返家

桃園市平鎮區72歲吳姓老翁今一早與家人吵架，一氣之下拄著助行器獨自外出，途中卻不慎跌坐路旁，由於年事已高、行動不便，老翁一時無法自行起身，只能無助地等待援助。警方接獲通報後趕抵現場，耐心攙扶老翁起身，更一把將老翁「公主抱」帶他平安返家，讓老翁與家人感動不已。

72歲吳姓老翁家住平鎮區延平路三段，今年初因為發生交通事故，留下失智與行動不便的後遺症，自此鬱結難抒；今一早吳翁與家人發生爭吵，於是拄著助行器負氣離家，卻因身體不適倒臥路旁，民眾見狀趕緊報警求助。

警方接獲報案後趕抵現場，初步檢視發現吳姓老翁並無明顯外傷，但因行動不便、體力衰弱，難以自行起身。在確認老翁意識清楚，且表達無需就醫後，兩人隨即透過警用系統查證其身分，並決定以巡邏車護送他返家。