高雄騎士載超大水塔只露出兩條腿撐地等紅燈 網酸：水塔界特斯拉

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市街頭奇景！一名機車騎士5日晚間後載超大水塔停在澄清路與建國路口，只見騎士整個人幾乎被水塔淹沒，只露出兩條腿撐著等紅燈，畫面被PO網，讓不少網友笑翻，有網友酸指「水塔界特斯拉」，騎士沒極限只有無限。

臉書社團「爆廢公社」有網友以「台灣的機車騎士~沒有極限」為題貼文並附上照片，只見高雄一名機車騎士後載一個超大水塔，水塔被五花大綁牢牢繫在機車後座，因水塔太大，導致騎士整個人只能往前支撐，遇到紅燈得兩條腿放在地上支撐，畫面讓不少網友笑翻。

有網友笑指，「什麼都可載，就是不可以吃虧」、「省$就要把摩托車壯大」、「忽然覺得買貨車真的是一件很蠢的一件事情」、「裡面可以載2個人」、「好大一顆大砲筒」、「怎麼載著海鯤號馬路上叭叭走」、「水塔界特斯拉」。

有網友狠酸「看過印度的影片我覺得，台灣還有進步的空間」、「這車油箱好大，環島一圈都不用加油」、「沒有機車載不了的東西只有不會捆貨的駕駛」、「超扯」。

轄區三民二警分局指出，檢視畫面查證後，發現是發生在5日晚間7時45分許，該名機車騎士載巨大水塔行經三民區澄清路與建國路口，警方尚未接獲相關報案資料。

警方表示，畫面中機車騎士所載運的水塔高度及寬度皆已超出法定限制，已違反道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，可處駕駛人300元以上600元以下罰鍰，將依相關事證對車主舉發。

高雄市一名機車騎士5日晚間後載超大水塔，停在澄清路與建國路口，騎士整個人幾乎被水塔淹沒，只露出兩條腿撐著等紅燈。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
高雄市一名機車騎士5日晚間後載超大水塔，停在澄清路與建國路口，騎士整個人幾乎被水塔淹沒，只露出兩條腿撐著等紅燈。圖／取自臉書社團「爆廢公社」

機車騎士 特斯拉

