快訊

補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

大屯火山若噴發威脅北市 50公分火山灰成軍民最大挑戰

鳳凰增強至超級颱風！日氣象廳預測路徑曝 恐這時間登陸台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

與男友口角高雄女酒後從橋上墜河 他借繩索垂降救她受困

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

邱姓女子昨晚6時酒後和范姓男友起口角負氣離去，范駕車追至高市澄德路橋，眼睜睜見喝醉的邱女墜落河中，為救女友，范向民眾借繩索垂降下河，抱起女友卻無法上岸也受困，後消防員攀降下溪才將2人救起，幸邱女送醫無大礙。

仁武警分局指出，分局員警昨晚6時巡邏行經八德東路澄德路橋時，遇一名范姓男子（30歲）稱女友墜落河中，警方先協助通報119人員到場救護。

經警方了解，墜河的邱姓女子（31歲）昨晚酒後和男友范男起口角爭執後，負氣徒步離去；後范男駕車找人，在澄德路橋發現邱女行蹤，眼睜睜看到邱女疑酒後墜落河中。

在等待消防救護員到場時，范男心急墜落河中的女友安危，不顧警方勸阻，向圍觀民眾借了繩索，自行垂降河道救女友，范男抱住女友卻無法上岸，導致兩人均受困於橋下河道。

所幸119消防救護人員到場，消防員攀降下至溪中，以吊掛將范、邱2人救上岸，救護員現場檢視邱女傷勢，幸意識清楚僅右腳扭傷，范男陪同女友上救護車，邱經送醫後無大礙。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市邱姓女子昨晚與范姓男友口角，酒後從澄德橋上墜河，范急借繩索垂降救女友也受困，雙雙被消防員救起，幸無大礙。圖／讀者提供
高市邱姓女子昨晚與范姓男友口角，酒後從澄德橋上墜河，范急借繩索垂降救女友也受困，雙雙被消防員救起，幸無大礙。圖／讀者提供
高市邱姓女子昨晚與范姓男友口角，酒後從澄德橋上墜河，范急借繩索垂降救女友也受困，雙雙被消防員救起，幸無大礙。圖／讀者提供
高市邱姓女子昨晚與范姓男友口角，酒後從澄德橋上墜河，范急借繩索垂降救女友也受困，雙雙被消防員救起，幸無大礙。圖／讀者提供
高市邱姓女子昨晚與范姓男友口角，酒後從澄德橋上墜河，范急借繩索垂降救女友也受困，雙雙被消防員救起，幸無大礙。圖／讀者提供
高市邱姓女子昨晚與范姓男友口角，酒後從澄德橋上墜河，范急借繩索垂降救女友也受困，雙雙被消防員救起，幸無大礙。圖／讀者提供

女友 消防員 男友

延伸閱讀

鷹眼驚爆性騷傳不雅照！中國導演女友控訴：情緒失控「跨國戀變調」

高雄市長選舉賭盤民調曝光 林岱樺：看看開心就好

羽球／戴資穎宣布退役 陳其邁：我們高雄永遠的驕傲

黃明志涉謝侑芯命案　15年女友陪現身警局外形「神似海倫清桃」

相關新聞

韓籍一家來台旅遊住溫泉會館 71歲翁久未回應竟陳屍浴池

韓籍C姓男子一家四口近日來台旅遊，昨C男被發現倒臥浴池內，救護人員到場時他已明顯死亡，警方介入初判無外力介入，不排除C男...

高雄騎士載超大水塔只露出兩條腿撐地等紅燈 網酸：水塔界特斯拉

高雄市街頭奇景！一名機車騎士5日晚間後載超大水塔停在澄清路與建國路口，只見騎士整個人幾乎被水塔淹沒，只露出兩條腿撐著等紅...

影／田中馬拉松1跑者昏倒失去心跳 民眾消防員合力救回一命

彰化縣知名田中馬拉松今天在小鎮熱情民眾加油聲中開跑，今年共有1萬7千名跑者參賽，不過上午陽光普照，一名62歲張姓選手在近...

與男友口角高雄女酒後從橋上墜河 他借繩索垂降救她受困

邱姓女子昨晚6時酒後和范姓男友起口角負氣離去，范駕車追至高市澄德路橋，眼睜睜見喝醉的邱女墜落河中，為救女友，范向民眾借繩...

咒賴清德、嗆管川普！「宇宙彌勒皇教」教主身價破10億 媒體人揭內幕

國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主陳金龍，遭爆私下成立秘密群組，要求信徒以「意念攻擊」前總統蔡英文及現任正副總統賴清德、蕭美琴，引發外界震驚，對此，內政部證實已接獲檢舉，並啟動調查程序。

高雄男拒檢衝撞警車1警受傷 警連開6槍仍逃逸…副駕少年呆立現場

高市新興警分局中山派出所巡邏員警今天凌晨3時25分巡經明星街與南台路口見一輛轎車違停，車上2男形跡可疑，遂上前盤查；副駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。