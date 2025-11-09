與男友口角高雄女酒後從橋上墜河 他借繩索垂降救她受困

邱姓女子昨晚6時酒後和范姓男友起口角負氣離去，范駕車追至高市澄德路橋，眼睜睜見喝醉的邱女墜落河中，為救女友，范向民眾借繩索垂降下河，抱起女友卻無法上岸也受困，後消防員攀降下溪才將2人救起，幸邱女送醫無大礙。

仁武警分局指出，分局員警昨晚6時巡邏行經八德東路澄德路橋時，遇一名范姓男子（30歲）稱女友墜落河中，警方先協助通報119人員到場救護。

經警方了解，墜河的邱姓女子（31歲）昨晚酒後和男友范男起口角爭執後，負氣徒步離去；後范男駕車找人，在澄德路橋發現邱女行蹤，眼睜睜看到邱女疑酒後墜落河中。

在等待消防救護員到場時，范男心急墜落河中的女友安危，不顧警方勸阻，向圍觀民眾借了繩索，自行垂降河道救女友，范男抱住女友卻無法上岸，導致兩人均受困於橋下河道。

所幸119消防救護人員到場，消防員攀降下至溪中，以吊掛將范、邱2人救上岸，救護員現場檢視邱女傷勢，幸意識清楚僅右腳扭傷，范男陪同女友上救護車，邱經送醫後無大礙。