女大生遺失金戒指心急報案 潭子警手電筒搜尋地面找到
一名女大生昨天在台中市潭子區遺失金戒指心急報案，女警到女大生可能遺失金戒指的地面搜尋，女警拿出手電筒照射地面，金戒指果然閃亮現形，女大生的金戒指失而復得，她向員警感謝。
昨天上午10時35分，楊姓女大生到潭子郵局使用ATM存款，返校上課後發現皮夾內的金戒指不見蹤影。她回想可能是在取款時不慎掉落，因人在校內無法立即返回，只好打電話向大雅警分局潭子分駐所報案，希望警方協助調閱監視器。
值班警員劉采婷接獲報案後，立刻通知線上巡邏警力協助調閱影像，她利用勤區查察勤務時段，手持手電筒在郵局周邊展開逐一搜尋。經過細心查找，終於在郵局電梯口附近發現那枚閃閃發亮的金戒指，立即通知楊女到派出領回。
楊女見到失而復得的戒指，欣喜若狂，頻頻向警方道謝。她表示，這枚戒指價值不菲，能順利尋回感動不已。
大雅警分局提醒，民眾外出辦事時務必注意隨身物品，提高警覺，降低貴重物品遺失風險。若有遺失情形，應第一時間向警方報案，以提升尋回機率。
