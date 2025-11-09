大浪打翻漁船 雲林海巡守望哨通報附近船救起漁民
海巡署雲林許厝寮守望哨昨天發現一艘漁船疑風浪過大翻覆，立即通報安檢及巡邏單位，同步請求鄰近漁船前往協助，及時將落海漁民救起；此漁民回岸上時意識清楚、無明顯外傷。
海巡署中部分署第四岸巡隊今天發布新聞稿表示，第一線守望哨的警覺與在地友好漁民的即時支援，是本次救援得以迅速完成關鍵。
第四岸巡隊表示，海巡人員昨天下午1時許執勤時，透過望遠鏡等器材發現在許厝寮外海發現這艘漁船翻覆，馬上發動救援。
第四岸巡隊提醒民眾，從事海域活動前，可透過「Go Ocean海洋資訊平台」掌握即時海象及風險燈號；平台以綠、黃、橘、紅4色呈現風險等級，提供全台海域天候與風浪資料，協助預先辨識危險因子。
另外，於海上或岸際發現緊急情況，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡署將於第一時間調派人力與裝備前往處置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言