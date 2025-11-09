大浪打翻漁船 雲林海巡守望哨通報附近船救起漁民

快訊

中央社／ 雲林縣9日電

海巡署雲林許厝寮守望哨昨天發現一艘漁船疑風浪過大翻覆，立即通報安檢及巡邏單位，同步請求鄰近漁船前往協助，及時將落海漁民救起；此漁民回岸上時意識清楚、無明顯外傷。

海巡署中部分署第四岸巡隊今天發布新聞稿表示，第一線守望哨的警覺與在地友好漁民的即時支援，是本次救援得以迅速完成關鍵。

第四岸巡隊表示，海巡人員昨天下午1時許執勤時，透過望遠鏡等器材發現在許厝寮外海發現這艘漁船翻覆，馬上發動救援。

第四岸巡隊提醒民眾，從事海域活動前，可透過「Go Ocean海洋資訊平台」掌握即時海象及風險燈號；平台以綠、黃、橘、紅4色呈現風險等級，提供全台海域天候與風浪資料，協助預先辨識危險因子。

另外，於海上或岸際發現緊急情況，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡署將於第一時間調派人力與裝備前往處置。

