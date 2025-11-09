快訊

蘆竹分局配合桃園環保局，鎖定掃蕩改裝噪音車輛，展現「執法悍將」強勢執法的決心。圖：讀者提供

桃園市蘆竹區山腳里里長徐慶堂114年11月7日晚間，親自前往泉州路3號前，慰勞正在執行「環警監」聯合稽查勤務的蘆竹分局、環保局及監理所等單位同仁。此次行動由蘆竹警分局配合桃園市環保局，鎖定掃蕩改裝噪音車輛，展現「執法悍將」強勢執法的決心，同時向民眾宣導改裝最嚴重可扣牌等最新修法資訊，以嚇阻改裝車噪音擾民歪風。徐慶堂特別感謝所有夜間執勤的「打噪英雄」，在寒風中犧牲休息時間守護里民安寧，並親送熱飲與點心至現場慰勞，表達地方對一線執法人員的最高敬意。

717154
此次稽查行動針對夜間高噪音與重大交通違規車輛實施精準攔查，加強泉州路及周邊道路的取締能量。圖：讀者提供

此次稽查行動針對夜間高噪音與重大交通違規車輛實施精準攔查，採取「優勢警力、多點佈線」方式，加強泉州路及周邊道路的取締能量。稽查過程中，共攔查汽機車9輛，其中5輛機車經現場檢測確認噪音超標，除由環保局依《噪音管制法》舉發；警方另依《道路交通管理處罰條例》第16條「變更原有規格設備」舉發1件，第53條「闖紅燈」舉發1件，第45條「逆向行駛」舉發1件，以及第21條「無照駕駛」舉發1件。跨機關合作的強勢執法，展現政府嚴打噪音車的決心，也讓夜間違規車輛無處可逃。

蘆竹分局提醒駕駛者，若駕駛拒絕停車受檢或不聽警方指示逃逸，將被全程錄影蒐證，並依《道路交通管理處罰條例》第60條第1項加重處罰，處1萬元至3萬元罰鍰，並吊扣駕照六個月；若五年內再犯，最高可罰3萬元並吊扣駕照一年。此外，環保局可依《噪音管制法》第19條裁處，最高罰鍰3萬元，拒檢者「雙重告發、加倍處分」，代價極為沈重。另交通新制規定，無照駕駛及改裝排氣管罰則已全面加重，無照駕駛汽車可罰6萬元、機車最高3萬6千元；違規改裝排氣管未依規定登記者罰鍰增至3600元，拒測再罰3萬元。

蘆竹分局長楊贊鈞表示，未來將持續與環保局及監理所協力推動「環警監」聯合稽查，採不定時、不定點稽查模式，以高密度、高強度的執法作為全面壓制改裝噪音車活動空間。徐里長亦表示，未來山腳里將持續與警方、環保局合作，協助宣導噪音防制觀念與交通安全教育，並鼓勵民眾主動回報噪音車輛線索，共同維護「安靜、安全、宜居」的生活品質；「夜間的寧靜是最珍貴的幸福，感謝所有辛苦的一線同仁，讓山腳里的居民都能安心入睡。」

本文章來自《桃園電子報》。原文：深夜強力打擊噪音車 蘆竹警提醒1行為「加罰3萬」

