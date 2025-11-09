屏東縣1到10月闖紅燈8死 未戴安全帽釀9死 警專案取締
屏東縣警局交通隊統計，今年1到10月闖紅燈車禍事故8死、489人傷。未戴安全帽車禍9死、759傷，和去年同期相比，整體事故雖略下降，但死亡人數未明顯改善，突顯用路人對交通規則易心存僥倖。交通隊表示，本月10日起啟動未戴安全帽、闖紅燈違規取締專案。
屏東縣竹田鄉本月5日發生死亡車禍，48歲洪男行經水源路與公正路口時，闖紅燈且沒戴安全帽，撞上綠燈直行李男，洪男傷重不治。
交通隊統計，今年1至10月止，屏東縣發生闖紅燈交通事故497件，釀8死、489人受傷，與去2024年同期相比，事故減少73件、死亡增3人、受傷減少76人；未戴安全帽車禍發生768件，9死、759人傷，與去年同期相比，事故數無增減、死亡減少3人、受傷增3人。整體顯示，事故件數略降，但死亡人數未明顯改善，違規行為仍對生命安全構成嚴重威脅。
交通隊表示，警方規畫多項執行策略，專案期間加強路口科技執法設備運作，由巡邏警力在事故熱區強化違規取締，同步推動「有溫度」交通安全宣導。結合社區、學校及交通志工力量，深入生活場域教育，透過模擬情境互動與案例說明，引導民眾思考遵法與守護自身安全的必要。
警方指出，交通安全政策不在於「罰」，須以情境管理為核心，民眾實際用路風險納入考量，推動精準執法與溫度宣導並行，養成守法習慣，建立共感的交通安全文化。
警察局長甘炎民表示，交通安全沒有僥倖，每個看似輕忽的違規，背後可能潛藏無法挽回傷害。請大家遵守號誌，騎乘機車全程正確配戴安全帽，不僅保護自己，也是在守護他人的生命與家庭，警方執法與宣導並行。
