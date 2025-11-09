咒賴清德、嗆管川普！「宇宙彌勒皇教」教主身價破10億 媒體人揭內幕

國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主陳金龍，遭爆私下成立秘密群組，要求信徒以「意念攻擊」總統賴清德（圖），引發外界震驚。圖／聯合報系資料照片

國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主陳金龍，遭爆私下成立秘密群組，要求信徒以「意念攻擊」前總統蔡英文及現任正副總統賴清德、蕭美琴，引發外界震驚。對此，內政部證實已接獲檢舉，並啟動調查程序。

媒體人林裕豐在政論節目《關鍵時刻》指出，台灣尊重宗教自由，只要依法設立、不觸法原則上不會干涉，但這次內政部之所以介入，是因為該宗教行徑爭議極大。據了解，陳金龍過去從事電玩業，赴中國大陸旅遊後自稱獲得「感應」，隨後創立「宇宙彌勒皇教」，不但宣稱可操控宇宙能量，還對不順從者發動「精神攻擊」，甚至將美國總統川普也納入「管轄範圍」。

林裕豐進一步指出，該宗教近年活躍於社群媒體，不僅自製影片宣揚「宇宙訊息」，還曾舉辦祈福活動、販售能量飾品與公仔，塑造神秘宗教形象。部分信徒透露，教內階級分明、命令用語帶有強烈皇權色彩，凡接獲指令者須以「遵旨」、「接旨」回覆，宛如朝廷詔令。

林裕豐補充，「宇宙彌勒皇教」在全台多地設有據點，新店、深坑、宜蘭五結、南投、花蓮、台東、屏東、高雄等地都有活動空間與實體店面。陳金龍每年還會帶領信徒回到「感應之地」朝聖，甚至曾有中研院院士撰文記錄過程。

此外，該宗教以點「祈福燈」募資，每盞200元，若選擇法力更強的108盞組合，需花費逾2萬元，若十二宮全數啟燈，金額更為驚人。

事實上，外界對陳金龍的背景相當好奇，他自稱是「彌勒佛轉世」，以「朕」自稱，並在2007年正式成立「宇宙彌勒皇教基金會」。除了宗教領袖身份外，他同時是一名藝術家，曾與日本前衛藝術大師草間彌生共同展出，並三度入選巴黎秋季沙龍展。

多家媒體綜合報導，陳金龍的作品價格不斐，一隻公仔售價約5萬4千元，畫作動輒上看百萬元，他深耕宗教與藝術界逾20年，累積資產估計超過10億元。