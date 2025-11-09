快訊

高雄男拒檢衝撞警車1警受傷 警連開6槍仍逃逸…副駕少年呆立現場

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市新興警分局中山派出所巡邏員警今天凌晨3時25分巡經明星街與南台路口見一輛轎車違停，車上2男形跡可疑，遂上前盤查；副駕少年下車後，警方要求駕駛熄火勿惹事，沒料駕駛卻衝撞警車，致一名員警左臂擦傷，另警見狀連開6槍，仍被犯嫌兔脫，警方追緝中。

新興警分局指出，當時員警見違停車輛欲上前盤查時，聞到車中飄散濃厚毒品味，當時駕駛未熄火，副駕駛座的17歲少年下車，警方告誡駕駛熄火，不要惹事，但駕駛不聽警方勸告，未下車直踩油門拒檢後衝撞警車，導致警車右側車門凹陷，一名員警左手臂擦挫傷。

另一名員警見狀，朝車輛左側前、後輪射擊6發，惟該車仍趁隙加速逃逸，警方先將少年帶返所偵辦，並通報線上警網攔截逃逸車輛。

高市新興警分局中山所員警今天凌晨巡經明星街與南台路口盤查違停車，副駕少年下車後，駕駛拒檢衝撞警車，致一警左臂擦傷，另警連開6槍但駕駛仍逃逸。圖／讀者提供
