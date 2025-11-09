聽新聞
0:00 / 0:00
高雄男拒檢衝撞警車1警受傷 警連開6槍仍逃逸…副駕少年呆立現場
高市新興警分局中山派出所巡邏員警今天凌晨3時25分巡經明星街與南台路口見一輛轎車違停，車上2男形跡可疑，遂上前盤查；副駕少年下車後，警方要求駕駛熄火勿惹事，沒料駕駛卻衝撞警車，致一名員警左臂擦傷，另警見狀連開6槍，仍被犯嫌兔脫，警方追緝中。
新興警分局指出，當時員警見違停車輛欲上前盤查時，聞到車中飄散濃厚毒品味，當時駕駛未熄火，副駕駛座的17歲少年下車，警方告誡駕駛熄火，不要惹事，但駕駛不聽警方勸告，未下車直踩油門拒檢後衝撞警車，導致警車右側車門凹陷，一名員警左手臂擦挫傷。
另一名員警見狀，朝車輛左側前、後輪射擊6發，惟該車仍趁隙加速逃逸，警方先將少年帶返所偵辦，並通報線上警網攔截逃逸車輛。
