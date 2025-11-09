聽新聞
行人地獄依舊 警：需培養觀念

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

國人停讓行人、不違反交通規則的素質有提高，只是各地民眾提高程度不一。圖／聯合報系資料照片
台北市張姓交通警官觀察，經政府多年宣傳與取締，國人停讓行人、不違反交通規則的素質有提高，只是各地民眾提高程度不一；他承認因科技執法造成舉發件數上升，但這只是代表政府現在比較「會抓」違規，實際上民眾違規件數還是這麼多，要等到大多數民眾能自主規範與養成習慣，讓違規件數下降，培養觀念還需要時間。

張姓警官指出，根據處理事故的經驗，多數因不停讓行人而肇事的車輛駕駛，最多的理由是「不小心」、「沒注意」、「沒看到」，駕駛知道不停讓行人是違規行為，但可能因為車柱擋到、行人衝出等理由，造成他們不停讓行人甚至肇事。

張姓警官說，目前仍有部分民眾知道違規不好，但「沒有嚴格要求自己」，尤其在停讓行人部分，仍常見汽機車看到車前沒人就搶快通過，沒有注意左右是否有人要通行。他還指出，交通違規存在城鄉差距，不可否認部分鄉鎮或非都會區民眾，對交通違規的自主規範較輕忽。

過去常有民眾認為「交通違規沒什麼，大不了罰錢就好」，張提醒近年政府引進違規記點制度，根據點數記滿程度，有吊扣、吊銷駕照等處罰，目的就是希望增加民眾交通違規成本，嚇阻民眾不要以為讓政府賺錢就沒事。

