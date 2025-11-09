黑鳶4死後又架網 基隆警逮竊鴿集團

今年9月基隆七堵山區非法鳥網導致4隻黑鳶掛網慘死，警方埋伏月餘前天逮捕竊鴿集團成員2男，依竊盜罪嫌送辦，並擴大清查幕後集團。市長謝國樑昨表示，「終於等到這一天」，未來加強查緝不法竊鴿集團及研擬保護作為。

市警第三分局調查，案發後竊鴿集團仍四處架網，先前因連日降雨不見蹤影，近日天氣放晴才出動，前天埋伏多時逮獲竊鴿集團成員2男，在車上鳥籠查獲有1隻活的賽鴿、鳥網、繩索等架網器具一批。

警方說，2男矢口否認老鷹的網是他們架設，警方比對相關證據，不排除是同集團或相關人所為，2人是否涉及野生動物保育法再由檢警及保七總隊擴大偵辦。

謝國樑說，4隻黑鳶因竊鴿集團架設非法鳥網導致死亡，非常遺憾，動保意識抬頭，大家非常關注此案，警方長期追蹤破獲不法集團，他喊話竊鴿集團不要以身試法，未來市府和警方一起努力保護黑鳶等生存環境。

基隆動保所長陳柏廷指出，動保所接獲台灣猛禽研究會通報，一隻發報器追蹤今年剛出生保育類黑鳶「金桔」，停留在七堵山區並未移動，9月30日會同猛禽會及基隆鳥會勘查，發現逾百公尺鳥網及4隻死亡黑鳶；如架網導致保育類黑鳶死亡，違反野生動物保育法騷擾虐待保育類野生動物致死，最高得處5年以下有期徒刑。