高雄女疑酒醉墜落仁武獅龍溪 男友跳下救人幸水淺雙雙獲救

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市邱姓女子今晚7時許疑喝醉酒從仁武區八德東路邊坡墜落獅龍溪，邱的男友見狀先報警，也跟著跳下溪水救女友；警消獲報趕抵，所幸溪水淺，雙雙獲救，邱僅受輕傷，男友跟著上救護車陪她就醫；警方將進一步了解墜落溪水原因。

臉書社團{仁武人}※大小事今晚有網友貼出一則貼文，指八德東路橋橋上不知道發生什麼事情，目前有數台警車跟救護車，呼籲經過的民眾多注意。

警消指出，今晚接獲報案，指有女子疑似飲酒泥醉跳河，警消趕往現場，發現一男一女在溪水中，所幸水淺，消防人員先將2人帶上岸。

警方了解，在溪水中的邱姓女子疑似喝醉酒不聽男友勸，從邊坡墜落溪流中，男友才跟著走入溪水中救人；119救護人員現場檢視邱女意識清楚無生命危險，已由119送醫救護，男友隨行陪同，幸送醫無大礙。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄市邱姓女子今晚7點多疑喝醉從仁武區八德東路邊坡墜落獅龍溪，男友跳下溪水救人，幸水淺雙雙被救上岸無大礙。圖／取自臉書社團「{仁武人}※大小事」
高雄市邱姓女子今晚7點多疑喝醉從仁武區八德東路邊坡墜落獅龍溪，男友跳下溪水救人，幸水淺雙雙被救上岸無大礙。圖／取自臉書社團「{仁武人}※大小事」

