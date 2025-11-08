知名餅店犁記員工「手指遭機器捲入」 台中市勞工局開罰

台中知名餅店「犁記」今天上午1名女員工手指被機器捲入，消防人員到場破壞器材協助脫困，送醫治療，該女子意識清醒。台中市勞工局表示，派員檢查後，初步認定該店違反職業安全衛生法，將處以3萬到30萬元罰鍰，並啟動個案管理服務。

消防局今天上午9時許獲報，位於中清路的犁記有1名30多歲女員工左手指被餡料攪拌機卡住，到場後該女子意識清醒，但無法脫困，消防人員協助破壞器材，後送往中國醫藥大學附設醫院治療。

勞工局指出，該女子市合法聘僱勞工，經勞檢處派員檢查，初步發現該店違反職安法第57條「雇主對器械設備及相關配件掃除、上油、檢查、修理或調整導致危害勞工之虞，未停止機械運轉及送料」，以及職安法第6條第1項，將處3萬元到30萬元罰鍰。

勞工局表示，已同步啟動職業災害勞工個案管理服務機制，協助處理後續事宜，會持續關懷受傷女員工，也將此案列為宣導案例。