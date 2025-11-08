國道亡命關頭？他駕無牌車五楊高架狂飆蛇行 下交流道自撞落網

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

鄭姓男子今年6月間某日凌晨駕著無牌車，行經國道1號五楊高架南下47公里處，違規行駛路肩遭國道警鳴笛攔查，他一路狂飆蛇行、隨意跨越禁線又不打方向燈，在校前路交流道前自撞被逮。桃園地檢署依妨害公眾往來安全罪將他起訴。

起訴指出，27歲鄭男今年6月26日凌晨1時23分，駕駛一輛未懸掛車牌的轎車，行經國道1號南向高架47公里100公尺處時，因違法行駛於外側路肩，當場遭國道公路警察的巡邏車「紅斑馬」鳴笛攔查要求停車。

不料，鄭男不但拒檢還猛踩油門，逃逸過程中，他以超速、蛇行方式穿梭車陣，甚至跨越禁止變換車道線，未依規定打方向燈，長達24公里的驚險畫面全被行車紀錄器拍下，沒想到鄭男在下校前路交流道前自撞，當場遭警方逮捕。

檢察官認為，公共危險罪是以造成「往來之危險」為客觀構成要件，屬於「具體危險犯」，根據國道員警行車紀錄器截圖照片，當時國道該路段尚有其他用路人行駛，鄭男超速、蛇行、未打方向燈，最後更在路邊自撞的行為，客觀上已達到壅塞、截斷癱瘓道路，導致公眾無法安全往來的程度。

檢方調閱國道警方的職務報告、違規舉發通知單及行車紀錄器照片共19張等證據，佐證鄭男行為確實造成具體交通危險，而鄭男在警詢及偵查中均坦承不諱，依法起訴。

桃園鄭男今年6月凌晨1時23分駕無牌車又違規行駛路肩，國道警察鳴笛示意停車，鄭拒檢一路狂飆等多項違規，下楊梅校前路交流道前自撞落網，桃園地檢署依妨害公眾往來安全罪起訴。圖／擷取自高速公路1968
國道 自撞 五楊高架 車道

