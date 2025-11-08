快訊

康橋車禍重傷學生康復捐50萬回饋 彰基加碼150萬買救護車守護偏鄉童

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

今年4月22日，康橋國際學校的單車環島成年禮行經彰化埤頭鄉時，高一顏姓學生遭逆向轎車撞擊受重傷，經彰化基督教醫院醫療團隊全力搶救，已經康復。顏生今天由家長陪同到彰基捐贈50萬元表達感謝，彰基總院長陳穆寬代表院方再加碼150萬，合計200萬元購買救護車，守護偏鄉兒童。

這件車禍共造成7名學生輕重傷，顏姓學生頸部大血管大出血，生命危急，先由二林基督教醫院急救，隨即啟動重大創傷綠色通道送往彰基醫學中心，經醫療團隊徹夜搶救與積極照護，共輸血超過100單位，昏迷指數從3到8再到清醒，傷勢終趨穩定後，才轉至台大醫院持續治療，才順利康復，創造了生命奇蹟。

為感謝彰化基督教醫院醫療團隊成功搶救，康橋國際學校顏姓學生及家長，今天上午由秀岡校區校長温宥基師生陪同，到彰基醫學中心捐贈50萬元，由總院長陳穆寛代表接受。陳穆寬說，彰基是南投、彰化、雲林唯一的醫學中心，此次締造生命奇蹟，得力於總院建置完善的「綠色通道」機制，確保體系內各分院的重大創傷病患，在最短時間內獲得完整且即時的醫療救援。

不過，陳穆寬有感而發地表示， 顏生車禍重傷後，經二林基督教醫院緊急搶救並轉送至彰基治療，最終成功康復。然而，二林地區醫療資源日益匱乏，各院相繼關閉急診的艱難環境，彰基在接受顏姓家長50萬元捐款同時，他代表院方再加碼150萬元共200萬元，捐給二林基督教醫院購買頂級偏鄉幼兒救護車，守護偏鄉兒童。

「許多人走進醫院時帶著焦慮與痛苦，而今天我們帶著感恩與喜悅而來。」温宥基校長感念彰基醫護人員的專業與無私奉獻，方能見證一場醫療奇蹟，更是一堂關於愛、信念與團結的生命教育。

顏姓學生也分享說，誠摯感謝彰基在他最危急的時刻，迅速進行搶救並提供最完善的醫療資源，讓他能夠平安走到今天，他也感謝所有曾在他生命中付出的人，他才能重新擁抱希望與笑容。

顏爸爸感性地說，半年前的此刻，兒子受重傷搶救，他從台北開車南下，懷著焦急與不安，今天則是帶著滿心的感恩與喜悅而來，感謝彰基在第一時間全力搶救，讓孩子能從生死邊緣被救回，重獲新生。

康橋國際學校顏姓學生（前排右5)車禍獲彰基團隊救回，今與家長捐贈50萬元感謝院方，由彰基總院長陳穆寬（中）代表接受。圖／彰基提供
康橋國際學校顏姓學生（前排右5)車禍獲彰基團隊救回，今與家長捐贈50萬元感謝院方，由彰基總院長陳穆寬（中）代表接受。圖／彰基提供
彰基團隊成功搶救康橋國際學校顏姓學生（右4）見證生命奇蹟，彰基準備蛋糕，總院長陳穆寬（右4）賀喜他重獲新生。圖／彰基提供
彰基團隊成功搶救康橋國際學校顏姓學生（右4）見證生命奇蹟，彰基準備蛋糕，總院長陳穆寬（右4）賀喜他重獲新生。圖／彰基提供
彰基團隊成功搶救康橋國際學校顏姓學生（左2）見證生命奇蹟，總院長陳穆寬（左1）賀喜他重獲新生。圖／彰基提供
彰基團隊成功搶救康橋國際學校顏姓學生（左2）見證生命奇蹟，總院長陳穆寬（左1）賀喜他重獲新生。圖／彰基提供

