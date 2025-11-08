北埔豐石橋橋墩遭撞破！小客車跌落2公尺溪谷 一家四口受困幸無大礙
新竹縣北埔鄉豐石橋昨天深夜發生車輛墜落溪谷，小客車不慎撞破橋墩跌落路邊約2至3公尺深的溪谷，造成一家四口受困，其中38歲和39歲的父、母親有多處擦傷，兩名年僅11歲與8歲的孩童皆意識清楚、無明顯外傷，經評估後無大礙。
新竹縣消防局指出，昨天晚間11時12分接獲報案，報案人表示，一輛自小客車不慎撞破橋墩跌落路邊約2至3公尺深的溪谷，車內共有2名成年人及2名孩童受困。
接獲通報後，消防局立即派遣北埔分隊消防車及北埔、峨眉、竹東救護車趕赴現場救援。消防救災人員於晚間11時41分抵達現場展開搶救，並於11時43分成功協助受困民眾脫困。
據了解，車內為一家四口，其中來自桃園的38歲父親，胸口疼痛並有多處擦傷，39歲的母親則胸口疼痛、流鼻血及多處擦傷，經現場緊急處置後，兩人分別由峨眉及竹東救護車送往竹榮醫院治療。另2名年僅11歲與8歲的孩童皆意識清楚、無明顯外傷，經評估後無大礙。
新竹縣消防局表示，近期天雨路滑及夜間能見度低，容易發生道路打滑及視線不清等情形，提醒民眾夜間行車務必減速慢行、注意道路邊坡安全，並確保車輛燈具照明正常，以防類似意外發生。
