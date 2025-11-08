聽新聞
桃園男凌晨開車一路飄移 後方車按喇叭示警無效仍撞對向車
桃園市23歲徐姓男子今天凌晨開休旅車上平鎮區中豐路橋後，疑疲勞駕駛一路忽左忽右，結果和對向轎車碰撞，幸好兩名駕駛人都輕傷，警方還要釐清事故確切原因。
平鎮警方表示，事故發生時間為凌晨0時58分許，徐男開車行駛中豐陸橋，不明原因偏離車道撞擊對向51歲陳男駕駛的轎車，造成雙方車輛毀損，駕駛人輕微擦、挫傷，經檢測雙方駕駛酒測值均為0.00mg/l。徐男告知警方他是一時恍神才肇禍，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。
後方車輛行車記錄器錄下事故畫面並PO上網，可以看到徐男開車上中豐路橋後，至少兩次偏移車道和擦撞防撞桿，後方車輛察覺異狀按喇叭警示，不過徐男繼續開車，一路搖晃直到碰撞對向車才漸漸停下來。
