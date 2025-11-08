台東釋迦連環竊！農民1天被偷3次 嘆報警也沒用

台東卑南鄉太平村近10天來釋迦竊案頻傳，農民痛批竊賊沒良心、很可惡。由於當地地勢開闊、住家稀少，加上長期缺乏監視器設備，成為竊賊長年「割羊毛」的熱點。有農民1天竟被偷3次，損失逾上千台斤釋迦。

受害農民指出，今年受到樺加沙颱風重創，勉強恢復生產後又接連被偷，讓人身心俱疲。報警也沒用，只是浪費時間做筆錄，賊又抓不到，抓到了也賠不回損失。他無奈表示，現在乾脆搶在竊賊收割前提前採收，只求少虧一點。

由於當地多數釋迦園分散在山腳與田區間，夜間照明不足，竊賊常趁深夜或清晨下手，鎖定成熟待採的果園偷摘。據了解，農民向議員反映後，警方回覆僅接獲1件報案，但實際上短期內已發生10起，顯示報案意願低落與治安統計落差。

警方表示，已加派警力巡邏，並將協調縣府於主要出入口增設監視器，同時呼籲農民主動裝設簡易錄影設備或紅外線感應警報器，提升防盜效能。另也提醒農民，若發現可疑人車應立即通報，提供影像與車牌資訊，有助後續追查。