台東釋迦連環竊！農民1天被偷3次 嘆報警也沒用
台東卑南鄉太平村近10天來釋迦竊案頻傳，農民痛批竊賊沒良心、很可惡。由於當地地勢開闊、住家稀少，加上長期缺乏監視器設備，成為竊賊長年「割羊毛」的熱點。有農民1天竟被偷3次，損失逾上千台斤釋迦。
受害農民指出，今年受到樺加沙颱風重創，勉強恢復生產後又接連被偷，讓人身心俱疲。報警也沒用，只是浪費時間做筆錄，賊又抓不到，抓到了也賠不回損失。他無奈表示，現在乾脆搶在竊賊收割前提前採收，只求少虧一點。
由於當地多數釋迦園分散在山腳與田區間，夜間照明不足，竊賊常趁深夜或清晨下手，鎖定成熟待採的果園偷摘。據了解，農民向議員反映後，警方回覆僅接獲1件報案，但實際上短期內已發生10起，顯示報案意願低落與治安統計落差。
警方表示，已加派警力巡邏，並將協調縣府於主要出入口增設監視器，同時呼籲農民主動裝設簡易錄影設備或紅外線感應警報器，提升防盜效能。另也提醒農民，若發現可疑人車應立即通報，提供影像與車牌資訊，有助後續追查。
當地居民希望，政府能正視農村治安問題，別讓辛苦栽種的農民，連自己種的果實都無法安心收成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言