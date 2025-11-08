快訊

婆婆過世…曾馨瑩現身銘馨盃舞蹈賽！「一開口就哽咽」 超正女兒打氣

昔讚國手尪莊英杰1天6次！星光幫安歆澐認婚變…抓包老公偷吃閨密

泰12歲少女被母騙赴日賣淫…日媒：逃台母親涉性交易 遭台灣當局拘留

台東釋迦連環竊！農民1天被偷3次 嘆報警也沒用

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東卑南鄉太平村近10天來釋迦竊案頻傳，農民痛批竊賊沒良心、很可惡。由於當地地勢開闊、住家稀少，加上長期缺乏監視器設備，成為竊賊長年「割羊毛」的熱點。有農民1天竟被偷3次，損失逾上千台斤釋迦。

受害農民指出，今年受到樺加沙颱風重創，勉強恢復生產後又接連被偷，讓人身心俱疲。報警也沒用，只是浪費時間做筆錄，賊又抓不到，抓到了也賠不回損失。他無奈表示，現在乾脆搶在竊賊收割前提前採收，只求少虧一點。

由於當地多數釋迦園分散在山腳與田區間，夜間照明不足，竊賊常趁深夜或清晨下手，鎖定成熟待採的果園偷摘。據了解，農民向議員反映後，警方回覆僅接獲1件報案，但實際上短期內已發生10起，顯示報案意願低落與治安統計落差。

警方表示，已加派警力巡邏，並將協調縣府於主要出入口增設監視器，同時呼籲農民主動裝設簡易錄影設備或紅外線感應警報器，提升防盜效能。另也提醒農民，若發現可疑人車應立即通報，提供影像與車牌資訊，有助後續追查。

當地居民希望，政府能正視農村治安問題，別讓辛苦栽種的農民，連自己種的果實都無法安心收成。

台東卑南鄉太平村近10天來釋迦竊案頻傳，農民痛批竊賊沒良心、很可惡。圖／民眾提供
台東卑南鄉太平村近10天來釋迦竊案頻傳，農民痛批竊賊沒良心、很可惡。圖／民眾提供

農民 釋迦

延伸閱讀

影／高雄男偷機車代步3天 見警逃上國道飆3公里遭攔截

童心未泯？ 美國德州竊賊偷遍14城23家店竟只為了「拿樂高」

大膽竊賊闖入南方澳進安宮洗劫媽祖聖物 兩嫌各5萬元交保

「我們都是媽祖小孩」警察出聲 竊賊淚眼認了洗劫「珊瑚媽祖」

相關新聞

台中名店犁記女員工手遭機器捲入 緊急送醫搶救

台中知名餅店中清路「犁記」今上午傳出意外，1名女員工左手遭攪拌機捲入，手指嚴重受創，消防趕赴現場使用破壞器材協助脫困，所...

北部海域漁船翻覆民間潛水員幫搜尋 控海上被丟包...海巡否認

新北市萬里籍漁船「漁山36號」在台北港外海翻覆造成3人失蹤，前天晚上家屬聘請潛水員尋獲船長遺體，事後卻傳出潛水員指控海巡...

影／新北消防猛男2026形象月曆做公益 現場義賣破20萬

新北市消防猛男2026形象月曆今天舉行發表記者會正式義賣，不僅有象徵世代交替的薪火相傳，義賣銷售所得扣除必要成本，全數捐...

影／高雄男偷機車代步3天 見警逃上國道飆3公里遭攔截

湯姓男子5日在高市南京路偷劉姓男子機車代步，警方獲報調監視器追查，今天凌晨1時掌握湯男出現前鎮區，沒料，湯發現警方，竟騎...

避震系統散架？國3台南六甲段滿地金屬簧片 損17車釀4傷

國道3號南向322.8公里六甲路段，昨晚9點20分左右有多達17輛轎車、休旅車陸續撞擊掉落路面金屬車輛零件爆胎故障，其中...

北市公車撞上施工告示牌 車上1大2小意識清醒送醫

台北市中山區四平街和松江路的交叉路口，今天早上10點40分發生公車意外，一輛643路新店客運沒注意路況，撞上公燈處道路美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。