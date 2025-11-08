快訊

台東市驚傳BB彈毀路邊停車 警方鎖定涉案住戶全力偵辦

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市新生路巷弄內近日驚傳汽車遭BB彈射擊毀損案件。馬蘭派出所獲報趕抵現場後發現，1輛停放路邊的汽車前擋風玻璃破裂，車頭引擎蓋烤漆亦有多處脫落痕跡，研判疑遭人以空氣槍或彈弓射擊所致。

警方在現場清查時，撿獲2顆疑似BB彈的塑膠彈丸，並調閱周邊監視器影像，初步確認射擊方向來自附近住宅。經統計，目前已有3名車主報案受害，研判嫌犯可能是居住於周邊住戶，從屋內向外射擊停放車輛，動機尚待釐清。

分局表示，目前已組成專案小組全力追查，並加強周邊巡邏，以防止類似情形再度發生。另指出，這類以空氣槍、彈弓等物射擊車輛的行為，不僅涉及毀損罪，若造成行人或車輛行駛間的危險，後果恐相當嚴重。

警方呼籲，民眾若遇交通糾紛或鄰里爭執，應保持冷靜，透過正當管道反映處理，切勿以違法手段洩憤或報復。將持續加強住宅區夜間巡邏與監視設備查核，絕不寬貸惡意破壞公共秩序的行為。

台東市新生路巷弄內近日驚傳汽車遭BB彈射擊毀損案件，警方已組成專案小組全力追查。圖／台東警分局提供
台東市新生路巷弄內近日驚傳汽車遭BB彈射擊毀損案件，警方已組成專案小組全力追查。圖／台東警分局提供

