北部海域漁船翻覆民間潛水員幫搜尋 控海上被丟包...海巡否認

新北市萬里籍漁船「漁山36號」在台北港外海翻覆造成3人失蹤，前天晚上家屬聘請潛水員尋獲船長遺體，事後卻傳出潛水員指控海巡只願載運遺體、不讓潛水員登艇如同黑夜在海上丟包。海巡署澄清絕無此事。

「漁山36號」是在5日晚間6時許於淡水河口西北方14浬處翻覆9人落海，巡防區指揮部6日上午9時許接獲通報，陸續調派淡水海巡隊、北機隊出動1艦、2艇趕往搜救，同時請求空勤總隊直升機到場支援。

航行經過的「鴻昌11號」漁船就近馳援先救起6名漁工，並發現另2人卡在船尾、1人在船艙均遭漁網和繩索纏困、沒有生命跡象。後續海空搜救作業沒有找到這3人。

6日下午4時30分左右，家屬聘請的2名專業潛水人員向新北市政府漁管處申請許可獲准，搭乘「長勝36號」漁船自富基漁港出發，約晚間7時30分抵達事故海域開始打撈，9時30分找到63歲王姓船長遺體，10時30分交由巡防艇接駁運回台北港海巡基地給家屬指認，2名印尼漁工仍未尋獲。

潛水員返港之後卻向媒體投訴，指控海巡署巡防艇只願載運遺體、拒絕潛水員登艇要求，如同在黑夜海上被丟包。

對此，海巡署北部分署第三巡防區指揮部指出，當天晚上在現場戒護潛水員打撈作業的淡水海巡隊PP-10098巡防艇，於接駁船長遺體之後接受潛水員請求代為聯繫在附近等候的「長勝36號」漁船接他們返港。

海巡隊員透過無線電聯繫，「長勝36號」漁船詢問可否請巡防艇協助載潛水員前往台北港，艇上隊員便依勤務規定請示上級是否還有其他任務？可否搭載潛水員返港？在聯繫請示等候期間，潛水員便已游向「長勝36號」登上漁船。

第三巡防區指揮部強調，潛水員僅要求代為聯繫漁船、從頭到尾並未直接聽到潛水員提出登艇請求，而是「長勝36號」漁船在無線電中提出，且沒多久潛水員便已登上漁船，巡防艇並無拒絕搭載的情況。