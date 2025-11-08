宜蘭台7線英士路段落石砸車 1車4人嚇掉魂幸未傷
宜蘭連日下雨，大同鄉台7線英士路段今天上午發生邊坡落石，一輛小客車正好經過，遭落石砸中，車上4人都沒有受傷，但已飽受驚嚇，該路段目前已經恢復通行，公路局現勘落石約從30公尺高的邊坡落下，將研議邊坡保護方式。
公路局表示，今天上午9時6分，台7線90k+700大同鄉英士路段發生落石，不巧砸中一輛汽車，車上有2男2女，從桃園沿台7線往梨山方向旅遊，幸好都沒有人受傷。
落石造成該落段雙向交通一度受阻，公路局接獲通報後，立即派員前往處理，先將車輛移置到較寬的路側停放，在員警指揮下，9時15分恢復單線雙向通行，接續清理路面落石，上午10時恢復雙向通行。
公路局表示，經現場勘查，落石應是從25到30公尺高的邊坡落下，該處林相完好，正研商如何修復邊坡，坍方處也已擺放交通錐警示，夜間還會加設爆閃燈，提醒用路人經過該路段注意安全。
