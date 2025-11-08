快訊

婆婆過世…曾馨瑩現身銘馨盃舞蹈賽！「一開口就哽咽」 超正女兒打氣

昔讚國手尪莊英杰1天6次！星光幫安歆澐認婚變…抓包老公偷吃閨密

泰12歲少女被母騙赴日賣淫…日媒：逃台母親涉性交易 遭台灣當局拘留

宜蘭台7線英士路段落石砸車 1車4人嚇掉魂幸未傷

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭連日下雨，大同鄉台7線英士路段今天上午發生邊坡落石，一輛小客車正好經過，遭落石砸中，車上4人都沒有受傷，但已飽受驚嚇，該路段目前已經恢復通行，公路局現勘落石約從30公尺高的邊坡落下，將研議邊坡保護方式。

公路局表示，今天上午9時6分，台7線90k+700大同鄉英士路段發生落石，不巧砸中一輛汽車，車上有2男2女，從桃園沿台7線往梨山方向旅遊，幸好都沒有人受傷。

落石造成該落段雙向交通一度受阻，公路局接獲通報後，立即派員前往處理，先將車輛移置到較寬的路側停放，在員警指揮下，9時15分恢復單線雙向通行，接續清理路面落石，上午10時恢復雙向通行。

公路局表示，經現場勘查，落石應是從25到30公尺高的邊坡落下，該處林相完好，正研商如何修復邊坡，坍方處也已擺放交通錐警示，夜間還會加設爆閃燈，提醒用路人經過該路段注意安全。

台7 線宜蘭大同鄉英士路段今天上午發生邊坡落石，一輛小客車正好經過，遭落石砸中，幸好車上4人都沒有受傷。圖／民眾提供
台7 線宜蘭大同鄉英士路段今天上午發生邊坡落石，一輛小客車正好經過，遭落石砸中，幸好車上4人都沒有受傷。圖／民眾提供
台7 線宜蘭大同鄉英士路段今天上午發生邊坡落石，一輛小客車正好經過，遭落石砸中，幸好車上4人都沒有受傷。圖／民眾提供
台7 線宜蘭大同鄉英士路段今天上午發生邊坡落石，一輛小客車正好經過，遭落石砸中，幸好車上4人都沒有受傷。圖／民眾提供
台7 線宜蘭大同鄉英士路段今天上午發生邊坡落石，一輛小客車正好經過，遭落石砸中，幸好車上4人都沒有受傷。圖／民眾提供
台7 線宜蘭大同鄉英士路段今天上午發生邊坡落石，一輛小客車正好經過，遭落石砸中，幸好車上4人都沒有受傷。圖／民眾提供

落石

延伸閱讀

關懷偏鄉教育 懷恩、陳玲基金會慰問宜蘭大同國小

影／基隆興隆街明封閉…岩壁崩坍漏夜清除土石 空拍發現仍有崩落危險

台東豐原里苦無活動中心 立委陳瑩、莊瑞雄助解決

東北季風發威！瑞芳公所籲注意山區通行安全

相關新聞

台中名店犁記女員工手遭機器捲入 緊急送醫搶救

台中知名餅店中清路「犁記」今上午傳出意外，1名女員工左手遭攪拌機捲入，手指嚴重受創，消防趕赴現場使用破壞器材協助脫困，所...

北部海域漁船翻覆民間潛水員幫搜尋 控海上被丟包...海巡否認

新北市萬里籍漁船「漁山36號」在台北港外海翻覆造成3人失蹤，前天晚上家屬聘請潛水員尋獲船長遺體，事後卻傳出潛水員指控海巡...

影／新北消防猛男2026形象月曆做公益 現場義賣破20萬

新北市消防猛男2026形象月曆今天舉行發表記者會正式義賣，不僅有象徵世代交替的薪火相傳，義賣銷售所得扣除必要成本，全數捐...

影／高雄男偷機車代步3天 見警逃上國道飆3公里遭攔截

湯姓男子5日在高市南京路偷劉姓男子機車代步，警方獲報調監視器追查，今天凌晨1時掌握湯男出現前鎮區，沒料，湯發現警方，竟騎...

避震系統散架？國3台南六甲段滿地金屬簧片 損17車釀4傷

國道3號南向322.8公里六甲路段，昨晚9點20分左右有多達17輛轎車、休旅車陸續撞擊掉落路面金屬車輛零件爆胎故障，其中...

北市公車撞上施工告示牌 車上1大2小意識清醒送醫

台北市中山區四平街和松江路的交叉路口，今天早上10點40分發生公車意外，一輛643路新店客運沒注意路況，撞上公燈處道路美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。