影／新北消防猛男2026形象月曆做公益 現場義賣破20萬

新北市消防猛男2026形象月曆今天舉行發表記者會正式義賣，不僅有象徵世代交替的薪火相傳，義賣銷售所得扣除必要成本，全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」公益用途，今天記者會還邀請「火神的眼淚」音樂劇演員開場演出。

新北市長侯友宜表示，希望透過消防形象月曆，展現消防員英勇形象下的愛家與關懷面貌，藉此集結公眾力量，一起做公益，共同維護城市安全。

新北市消防局指出，邁入第18年的2026年新北消防形象月曆，以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請小朋友化身小小消防員入鏡，展現溫馨又堅毅的守護意象，從童年的「消防憧憬」到消防精神的「薪火相傳」。

今年由任職新北市消防局第四救災救護大隊深坑消防分隊擔任消防員36年，即將在明年屆齡退休、绰號「藍波」且體格不輸年輕消防員的大學長林永昌擔任12月代言人，象徵使命於世代間的交棒與延續，此次拍攝手法採用消防月曆經典「炸水場景」，讓整體畫面更具張力與層次感。