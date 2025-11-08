快訊

北市公車撞上施工告示牌！車上1大2小送往台大醫院

金門醫院驚傳打錯疫苗！1歲嬰流感針誤打A肝針 家屬怒批離譜

葛萊美入圍名單揭曉！ROSÉ入圍3大獎　對尬女神卡卡搶年度歌曲

聽新聞
0:00 / 0:00

影／老鷹4死後竊鴿集團又架網遭逮 謝國樑警告竊鴿集團：別以身試法

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

今年9月基隆七堵山區非法鳥網導致4隻黑鳶掛網慘死，警方埋伏月餘昨天逮捕竊鴿集團成員2男依竊盜罪嫌移送法辦，並擴大清查是否導致老鷹死亡或同集團所為。市長謝國樑今表示，「終於等到這一天」，未來加強查緝不法竊鴿集團及研擬保護作為。

謝國樑今受訪說，「等了很久終於等到這一天」，感謝警察局長林信雄帶領團隊偵辦月餘，每2周在市務會議都會報告具體偵辦進度和策略，呼籲竊鴿集團不要以身試法，未來市府動保所會警方一起努力保護黑鳶等動物的自然生存環境。

謝國樑表示，基隆鵲4隻黑鳶因竊鴿集團架設法法鳥網導致死亡，非常的遺憾，現在大家動保意識抬頭，大家非常關注，警方長期追蹤，終於破獲不法集團逮到2名成員，非常值得肯定。

今年9月基隆七堵山區非法鳥網導致4隻黑鳶掛網慘死，警方埋伏月餘昨在友蚋山區逮捕竊鴿集團成員吳姓、王姓男2男，警方說明，老鷹死亡後竊鴿集團仍四處架網，連日雨不見蹤影稍歇，近日天氣放晴就出動，昨埋伏多時破獲竊鴿集團，在其車上鳥籠查獲有1隻活的賽鴿、鳥網、繩索等架網器具一批，訊後坦承竊鴿，但不認害死老鷹。

警方說，落網2名竊鴿集團成員矢口否認老鷹4死那些鳥網非他們架設，但警方正擴大清查，比對相關證據，不排除是同集團或相關人所為，昨先依竊盜罪送辦，2人是否涉及野生動物保育法再由檢警及保七擴大偵辦。

基隆動保所長陳柏廷指出，基隆動保所接獲台灣猛禽研究會通報，一隻發報器追蹤今年剛出生保育類黑鳶「金桔」，停留在七堵區山區並未移動，疑遭非法鳥網纏住。9月30日會同猛禽會及基隆鳥會勘查，發現逾百公尺鳥網，沿著山脊架設，跨越兩處山頭，範圍很大。

陳柏廷說，動保人員移除鳥網時驚見4隻黑鳶掛死鳥網，其中1隻就是金桔；竊鴿集團成員如果證實架設鳥網導致保育類黑鳶死亡，違反野生動物保育法騷擾虐待保育類野生動物致死，最高得處5年以下有期徒刑。

警方埋伏月餘昨天逮捕竊鴿集團成員2男，並查扣鳥網、架設器具一批等。記者游明煌／翻攝
警方埋伏月餘昨天逮捕竊鴿集團成員2男，並查扣鳥網、架設器具一批等。記者游明煌／翻攝
市長謝國樑今表示，未來加強查緝不法竊鴿集團及研擬保護作為。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今表示，未來加強查緝不法竊鴿集團及研擬保護作為。記者游明煌／攝影
今年9月基隆七堵山區非法鳥網導致4隻黑鳶掛網慘死。記者游明煌／翻攝
今年9月基隆七堵山區非法鳥網導致4隻黑鳶掛網慘死。記者游明煌／翻攝
警方埋伏月餘昨天逮捕竊鴿集團成員2男，並查扣鳥網、架設器具一批等。記者游明煌／翻攝
警方埋伏月餘昨天逮捕竊鴿集團成員2男，並查扣鳥網、架設器具一批等。記者游明煌／翻攝

基隆 保育類野生動物 老鷹

延伸閱讀

微風將基隆東岸停車場600多車格加大 民眾開車門「不再卡卡」

影／基隆「秘密基地」開展 謝國樑、童子瑋難得同比愛心推薦

「碼頭星光、西岸共生」社會安全網成果展 謝國樑期勉打造更溫暖社區

謝國樑秘書林祐德辭職選議員 市長、立委秘書還人要換跑道

相關新聞

影／新北消防猛男2026形象月曆做公益 現場義賣破20萬

新北市消防猛男2026形象月曆今天舉行發表記者會正式義賣，不僅有象徵世代交替的薪火相傳，義賣銷售所得扣除必要成本，全數捐...

影／高雄男偷機車代步3天 見警逃上國道飆3公里遭攔截

湯姓男子5日在高市南京路偷劉姓男子機車代步，警方獲報調監視器追查，今天凌晨1時掌握湯男出現前鎮區，沒料，湯發現警方，竟騎...

避震系統散架？國3台南六甲段滿地金屬簧片 損17車釀4傷

國道3號南向322.8公里六甲路段，昨晚9點20分左右有多達17輛轎車、休旅車陸續撞擊掉落路面金屬車輛零件爆胎故障，其中...

北市公車撞上施工告示牌 車上1大2小意識清醒送醫

台北市中山區四平街和松江路的交叉路口，今天早上10點40分發生公車意外，一輛643路新店客運沒注意路況，撞上公燈處道路美...

集集重要水脈突遭汙染 疑上游工廠偷排清水溪變「牛奶河」

南投集集鎮清水溪近日驚現「牛奶河」奇景，從初中橋一路延伸至清水橋、林尾橋間河面呈現白濁，並夾帶泡沫，疑遭人偷排廢水汙染。...

光復郵筒流至網拍最高賣6000！ 花蓮郵局：17個全數取回壓毀標售

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖9月溢堤潰壩釀成嚴重洪患，光復多村泡在水裏，位於市區的郵局也成受災戶，但竟有一批郵筒被上網拍賣。花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。