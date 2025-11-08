影／老鷹4死後竊鴿集團又架網遭逮 謝國樑警告竊鴿集團：別以身試法

今年9月基隆七堵山區非法鳥網導致4隻黑鳶掛網慘死，警方埋伏月餘昨天逮捕竊鴿集團成員2男依竊盜罪嫌移送法辦，並擴大清查是否導致老鷹死亡或同集團所為。市長謝國樑今表示，「終於等到這一天」，未來加強查緝不法竊鴿集團及研擬保護作為。

謝國樑今受訪說，「等了很久終於等到這一天」，感謝警察局長林信雄帶領團隊偵辦月餘，每2周在市務會議都會報告具體偵辦進度和策略，呼籲竊鴿集團不要以身試法，未來市府動保所會警方一起努力保護黑鳶等動物的自然生存環境。

謝國樑表示，基隆鵲4隻黑鳶因竊鴿集團架設法法鳥網導致死亡，非常的遺憾，現在大家動保意識抬頭，大家非常關注，警方長期追蹤，終於破獲不法集團逮到2名成員，非常值得肯定。

今年9月基隆七堵山區非法鳥網導致4隻黑鳶掛網慘死，警方埋伏月餘昨在友蚋山區逮捕竊鴿集團成員吳姓、王姓男2男，警方說明，老鷹死亡後竊鴿集團仍四處架網，連日雨不見蹤影稍歇，近日天氣放晴就出動，昨埋伏多時破獲竊鴿集團，在其車上鳥籠查獲有1隻活的賽鴿、鳥網、繩索等架網器具一批，訊後坦承竊鴿，但不認害死老鷹。

警方說，落網2名竊鴿集團成員矢口否認老鷹4死那些鳥網非他們架設，但警方正擴大清查，比對相關證據，不排除是同集團或相關人所為，昨先依竊盜罪送辦，2人是否涉及野生動物保育法再由檢警及保七擴大偵辦。

基隆動保所長陳柏廷指出，基隆動保所接獲台灣猛禽研究會通報，一隻發報器追蹤今年剛出生保育類黑鳶「金桔」，停留在七堵區山區並未移動，疑遭非法鳥網纏住。9月30日會同猛禽會及基隆鳥會勘查，發現逾百公尺鳥網，沿著山脊架設，跨越兩處山頭，範圍很大。