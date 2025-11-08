快訊

集集重要水脈突遭汙染 疑上游工廠偷排清水溪變「牛奶河」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投集集鎮清水溪近日驚現「牛奶河」奇景，從初中橋一路延伸至清水橋、林尾橋間河面呈現白濁，並夾帶泡沫，疑遭人偷排廢水汙染。南投縣政府環保局獲報後前往採樣與溯源追查，初步研判為上游用戶排放廢水所致，後續將依法重罰並加強巡查，鎮公所也呼籲民眾切勿以身試法。

集集鎮公所指出，近日鎮內清水溪河道出現異常白濁現象，沿線從市區初中橋一路延伸到清水橋、林尾橋，河面漂浮白色泡泡，氣味異常。懷疑遭人非法傾倒汙水或廢棄物後，第一時間通報南投縣環保局稽查科現場採樣，並循線調查汙染源，後續將持續加強巡查與通報機制，呼籲民眾共同守護河川環境。

南投縣環保局表示，初步採樣結果顯示，水質呈中性至偏鹼性，廢水疑自區域排水管道流入河道，研判是上游住戶或業者偷排所致，雖尚未查獲行為人，但汙染範圍廣、情況明顯，將擴大追查來源並依法開罰。

環保局指出，若查獲任意棄置一般廢棄物者，依廢棄物清理法可罰1200至6000元；排放廢水造成河川汙染者，依水污染防治法可罰3萬至300萬元；若涉及事業廢水，除最高可罰600萬元外，還可能被勒令停工、停業，情節嚴重者更可依刑責論處，最重可判5年徒刑。

鎮公所呼籲，清水溪是集集鎮重要水脈與生態環境，任何違法排放行為，都是對社區與後代的不負責任。未來將配合環保局加強稽查，全面打擊汙染行為，讓清澈溪水重新流回家鄉。

流經集集鎮的清水溪遭偷排，一夕之間成了牛奶河。圖／集集鎮公所提供
環保局稽查人員追查到上游一處放流口，疑似就是汙水排放口，正擴大清查汙染源。圖／集集鎮公所提供
南投縣 環保局 廢棄物

