國3北上龍井段3車連環車禍！車故障遭追撞 2人傷、回堵1公里
國道3號台中龍井路段北向車道今天清晨4時50分，發生小貨車碰撞因故障停在外側車道的轎車後，後方轎車追撞的連環車禍，造成2名駕駛受傷送醫，這起事故造成車流回堵約1公里，詳細肇事原因由國道警調查釐清中。
根據事故現場照片，因故障停在外側車道的轎車車尾嚴重受損，小貨車更是嚴重損毀，車上載運的工程材料更是散落一地，現場一片狼藉。
國道警說明，今天清晨4時50分，國道3號北向181.1公里龍井路段，發生45歲洪男駕駛小貨車疑未注意車前狀況，碰撞因故障停在外側車道、由25歲江男駕駛的轎車，接著30歲王男駕駛轎車疑未注意車前狀況，再追撞小貨車，造成洪男、王男受傷送光田醫院向上院區就醫。
國道警表示，該起事故在今天上午5時55分排除，造成車流回堵約1公里。相關詳細肇事原因仍待調查釐清。
國道警呼籲，用路人平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況（油、水、煞車、輪胎、燈光等），以避免車輛發生爆胎或故障，以維護自身及他人的行車安全。
