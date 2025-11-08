爆炸後公私合作發威 興達發電廠T-CERT隊勇奪全國救災競技冠軍
台電興達發電廠2個月前發生爆炸火警，廠房由高雄市消防局輔導成立的自主緊急應變隊，當時因隊員已下班，未發揮作用。不過這支隊伍卻在參加今年「全國T-CERT競技大賽」獲得冠軍。
興達發電廠T-CERT自主緊急應變隊，共有25名隊員，與高雄市消防局組成代表隊，11月1日參加苗栗全國T-CERT競技大賽，表現亮眼，勇奪空間辨識項目第一名、輕型搜救項目第一名、基礎救護操作第六名，最終以總排名第一的優異成績榮登全國冠軍，為高雄市爭取最高榮耀。
T-CERT制度由內政部消防署推動，用意在強化企業及社區的防救災能量，建構公私協力的防災網絡，輔導企業及社區建構完善的緊急應變體系，使其成為城市防災韌性的關鍵力量。
高雄市消防局表示，興達發電廠T-CERT代表高雄市參賽，在消防局專業教官團的指導下，隊員們利用工餘時間進行密集訓練，從空間辨識、搜索救援到基礎救護操作，反覆演練、精益求精，廠方也對此亦全力支持，除提供完善的訓練場地與設備，激勵士氣，凝聚團隊向心力，展現企業對防救災工作的高度重視。
高雄市消防局表示，興達發電廠T-CERT此次榮獲全國總冠軍，不僅彰顯企業T-CERT隊伍的專業實力，更象徵高雄市在推動公私協力防災上的豐碩成果，未來，消防局將持續深化T-CERT培訓與輔導，串聯更多企業與社區夥伴，共同打造「防災高雄、韌性城市」的新典範。
