影／高雄男偷機車代步3天 見警逃上國道飆3公里遭攔截

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

湯姓男子5日在高市南京路偷劉姓男子機車代步，警方獲報調監視器追查，今天凌晨1時掌握湯男出現前鎮區，沒料，湯發現警方，竟騎贓車逃上國道1號，警方為追人騎警用警車上國道，湯沿路飆3公里，後被警方和國道警攔截到案。

鳳山警分局指出，劉姓男子（65歲）5日發現停放在南京路的125CC重型機車因鑰匙未拔遭竊賊偷走，劉男報案後，警方擴大調閱監視器追查竊賊行蹤。

警方查出偷車賊是慣竊湯姓男子（55歲）所為，今天凌晨1時許，掌握湯出現在前鎮區，上前逮人時，湯男早一步發現警方身影，火速騎贓車逃逸。

湯男為躲避警方查緝，大膽地騎贓車從新生路匝道騎上國道一號，警方為追緝湯男，也騎警用機車上國道，並同步通報國道警察協助攔截。

湯男沿路飆了約3公里，後警方在三多交流道出口前將其攔截並壓制逮捕，警詢後依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦；另騎機車上國道交由國道警察依違反道路交通管理處罰條例第33條，開出可處3000元至6000 元罰鍰的罰單。

高雄市湯姓男子偷機車代步3天，為躲警方追緝，騎贓車飆上國道1號，仍被警方攔截到案。圖／讀者提供
高雄市湯姓男子偷機車代步3天，為躲警方追緝，騎贓車飆上國道1號，仍被警方攔截到案。圖／讀者提供
高雄市湯姓男子偷機車代步3天，為躲警方追緝，騎贓車飆上國道1號，仍被警方攔截到案。圖／讀者提供
高雄市湯姓男子偷機車代步3天，為躲警方追緝，騎贓車飆上國道1號，仍被警方攔截到案。圖／讀者提供

國道 贓車 監視器

