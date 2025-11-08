聽新聞
0:00 / 0:00
避震系統散架？國3台南六甲段滿地金屬簧片 損17車釀4傷
國道3號南向322.8公里六甲路段，昨晚9點20分左右有多達17輛轎車、休旅車陸續撞擊掉落路面金屬車輛零件爆胎故障，其中4輛車碰撞造成4人受傷送醫。警方表示將追查肇事車輛。
國道八隊表示，有不明車輛行駛於國道3號南向322.5至330公里路段，沿途掉落疑車輛避震系統連結葉片金屬彈簧於車道上，造成17輛車閃避不及輾壓而肇事。其中1輛因輾壓掉落物失控，再與另3輛小客車發生碰撞，共造成4人受輕傷，各車駕駛無飲酒情形。
警方說，八隊將調閱該路段CCTV影像及相關資訊，追查該掉落物品肇事車輛，通知車主到案說明。呼籲用路人注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況。車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人6千元以下罰鍰，因而致人受傷者吊扣駕照一年，致人重傷或死亡者吊銷駕照。
國八白河分隊分隊長陳育生表示，裝載物品滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故，處汽車駕駛人1萬8千元以下罰鍰，因而致人受傷吊扣駕照一年，致人重傷或死亡者吊銷家照。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言