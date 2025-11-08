快訊

中職／林安可獲得西武關注 球團本部長：非常有魅力

高喊「我愛台積」！黃仁勳中文致詞：沒有台積電…就沒有今天的輝達

教職求生術／北市缺師連年破2千人 教育局三招能穩師資？

聽新聞
0:00 / 0:00

避震系統散架？國3台南六甲段滿地金屬簧片 損17車釀4傷

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

國道3號南向322.8公里六甲路段，昨晚9點20分左右有多達17輛轎車、休旅車陸續撞擊掉落路面金屬車輛零件爆胎故障，其中4輛車碰撞造成4人受傷送醫。警方表示將追查肇事車輛。

國道八隊表示，有不明車輛行駛於國道3號南向322.5至330公里路段，沿途掉落疑車輛避震系統連結葉片金屬彈簧於車道上，造成17輛車閃避不及輾壓而肇事。其中1輛因輾壓掉落物失控，再與另3輛小客車發生碰撞，共造成4人受輕傷，各車駕駛無飲酒情形。

警方說，八隊將調閱該路段CCTV影像及相關資訊，追查該掉落物品肇事車輛，通知車主到案說明。呼籲用路人注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況。車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人6千元以下罰鍰，因而致人受傷者吊扣駕照一年，致人重傷或死亡者吊銷駕照。

國八白河分隊分隊長陳育生表示，裝載物品滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故，處汽車駕駛人1萬8千元以下罰鍰，因而致人受傷吊扣駕照一年，致人重傷或死亡者吊銷家照。

國3台南六甲段17車爆胎、故障，其中4車衝撞造成4傷，警追肇事7金屬簧片來源。圖／國道八隊提供
國3台南六甲段17車爆胎、故障，其中4車衝撞造成4傷，警追肇事7金屬簧片來源。圖／國道八隊提供
國3台南六甲段17車爆胎、故障，其中4車衝撞造成4傷，警追肇事7金屬簧片來源。圖／國道八隊提供
國3台南六甲段17車爆胎、故障，其中4車衝撞造成4傷，警追肇事7金屬簧片來源。圖／國道八隊提供
國3台南六甲段17車爆胎、故障，其中4車衝撞造成4傷，警追肇事7金屬簧片來源。圖／國道八隊提供
國3台南六甲段17車爆胎、故障，其中4車衝撞造成4傷，警追肇事7金屬簧片來源。圖／國道八隊提供

國道 車禍

延伸閱讀

苗栗老翁騎單車遭拖板車捲入車底 險遭車輪輾壓嚇到癱軟

MLB／世界大賽G7收視2590萬人！ 完全輾壓NBA總冠軍賽

影／苗栗竹南2轎車對撞2名駕駛受傷送醫 肇事車輛側立路中

影／新莊大卡車轉彎撞倒斑馬線行人 老婦右腿開放性骨折送醫

相關新聞

影／高雄男偷機車代步3天 見警逃上國道飆3公里遭攔截

湯姓男子5日在高市南京路偷劉姓男子機車代步，警方獲報調監視器追查，今天凌晨1時掌握湯男出現前鎮區，沒料，湯發現警方，竟騎...

避震系統散架？國3台南六甲段滿地金屬簧片 損17車釀4傷

國道3號南向322.8公里六甲路段，昨晚9點20分左右有多達17輛轎車、休旅車陸續撞擊掉落路面金屬車輛零件爆胎故障，其中...

集集重要水脈突遭汙染 疑上游工廠偷排清水溪變「牛奶河」

南投集集鎮清水溪近日驚現「牛奶河」奇景，從初中橋一路延伸至清水橋、林尾橋間河面呈現白濁，並夾帶泡沫，疑遭人偷排廢水汙染。...

影／老鷹4死後竊鴿集團又架網遭逮 謝國樑警告竊鴿集團：別以身試法

今年9月基隆七堵山區非法鳥網導致4隻黑鳶掛網慘死，警方埋伏月餘昨天逮捕竊鴿集團成員2男依竊盜罪嫌移送法辦，並擴大清查是否...

國3北上龍井段3車連環車禍！車故障遭追撞 2人傷、回堵1公里

國道3號台中龍井路段北向車道今天清晨4時50分，發生小貨車碰撞因故障停在外側車道的轎車後，後方轎車追撞的連環車禍，造成2...

爆炸後公私合作發威 興達發電廠T-CERT隊勇奪全國救災競技冠軍

台電興達發電廠2個月前發生爆炸火警，廠房由高雄市消防局輔導成立的自主緊急應變隊，當時因隊員已下班，未發揮作用。不過這支隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。