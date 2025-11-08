雲林郵局修屋又送暖 獨居老翁倒臥家中及時獲救

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣斗六市姚姓老翁長年獨居，房子年久失修，不僅雨季滲水，冬天也容易受寒，雲林郵局獲悉後，與台灣郵政協會啟動圓夢計畫，不僅協助房屋修繕，讓老翁舒適安養，並定期探視關心，日前郵差與里長到家中探視，竟發現老翁跌倒倒臥家中，緊急送醫已無大礙，雲林郵局局長翁曉慧事後持續關心探視，並叮嚀同事持續追蹤關懷。

姚姓老翁原居住的房屋屋內昏暗潮濕，雨季滲水、冬季受寒，生活條件惡劣，斗六虎溪里長籃樹盛向雲林郵局通報，郵局獲悉後與台灣郵政協會啟動圓夢計畫，協助進行房屋修繕，包括更新天花板、窗簾、浴室地板、照明設備及床架床墊等，改善屋內通風與採光。

整修完成後，姚姓老翁看到改善後的居家環境又暖又亮，感到滿意，雲林郵局人員也持續追蹤關懷，定期探訪其生活狀況。

沒想到日前郵差與里長約定前往探視時，發現老翁因夜間跌倒受傷倒臥家中，緊急將其送醫，所幸經手術治療後狀況穩定。雲林郵局局長翁曉慧也前往慰問，關懷術後復原情形。

翁曉慧表示，中華郵政長期關懷銀髮及弱勢族群，透過捐贈物資與實際行動傳遞溫暖，她除持續關懷獨居長者及弱勢，更希望拋磚引玉，帶動更多民間力量投入社會關懷行列，共同營造友善、安全的生活環境。

雲林郵局與台灣郵政協會為獨居老翁修繕房屋，並定期訪視關懷，圖為房屋修繕後。圖／雲林郵局提供
雲林郵局與台灣郵政協會為獨居老翁修繕房屋，並定期訪視關懷，圖為房屋修繕後。圖／雲林郵局提供
雲林郵局與台灣郵政協會為獨居老翁修繕房屋，並定期訪視關懷，圖為房屋修繕前。圖／雲林郵局提供
雲林郵局與台灣郵政協會為獨居老翁修繕房屋，並定期訪視關懷，圖為房屋修繕前。圖／雲林郵局提供
雲林郵局與台灣郵政協會為獨居老翁修繕房屋，並定期訪視關懷。圖／雲林郵局提供
雲林郵局與台灣郵政協會為獨居老翁修繕房屋，並定期訪視關懷。圖／雲林郵局提供
雲林郵局與台灣郵政協會為獨居老翁修繕房屋，並定期訪視關懷。圖／雲林郵局提供
雲林郵局與台灣郵政協會為獨居老翁修繕房屋，並定期訪視關懷。圖／雲林郵局提供

