警車送修只能「上下交相賊」？北市鬆綁14年不准代駕超嚴規定

北市警局送修警車曾發生廠商幫忙開回卻撞傷人，險些連帶賠償。現行嚴格規定警方親駕或委由廠商拖吊，但基層人力有限，「上下交相賊」，員警折衷找廠商代駕，議員要求改善，市警局經警政署釋疑也修正規定，新制開放廠商派員駕駛，明年元旦上路。

北市警局2011年訂定「公務車輛請修及驗收作業要點」，規定公務車輛送修途中應由警局人員親自駕駛或委由合格廠商拖吊，不得由維修廠人員駕駛，避免外界產生警車違規、駕駛者沒穿制服等觀感疑慮。

一名基層員警談及實務面，送修或保養警用汽機車要出2車、2人，1人駕駛至維修廠，另1人再把同事接回來，回程也是如此作法；請維修廠找拖吊車幫忙的費用得要數千元，公家單位難以負擔，要是公務車輛故障無法動，交大拖吊車才會來處理。

員警無奈，規定寫得很死，不能由業者駕駛。平時工作忙或人力有限，他舉例有的派出所含正副主管僅7人，扣掉休假者，一天4人上班，白天可能剩3人，還要出2人送修車輛，就只剩1人值班，「不可能轄區都不發生案件」，因此大家變成上下交相賊，請廠商來開，若不幸出事，就是把車輛送修的同事要被咎責。

2019年就曾出事，李姓技工赴北投警分局永明派出所，未依規定用拖吊車移置，而直接把故障巡邏車開回公司，途中闖紅燈，把騎士撞成重傷，市警局與李、汽車公司挨告求償逾578萬元。市警局不服上訴，北院認為警方與李無指揮等關係，改判不用賠償。

議員侯漢廷接獲基層員警反映，他批既有警車送修制度不合理，北市警力長年不足，基層員警早已工作超載，每一分警力不該浪費在開車去修車的行政程序，要市求警局務實檢討，建議變更現行作法，開放廠商派員駕駛車輛往返，期間遮蔽警徽、車身字樣等，並顯示車輛維修中、維修業者名稱，讓有限警力真正用在刀口上。

北市警局8月22日函請警政署釋疑，警政署9月12日回復就實務面、形象面、責任面及法制面說明，市警局參照意見，確認現行規定有修正必要，10月10日已完成修正該作業要點。

新制開放公務車輛可由廠商拖吊、派員駕駛或由員警自行駕駛送修，並明確訂定管理規範，明年1月1日正式施行。有警認為，修正後更貼近實務做法，也是保護基層人員。