老鷹掛網4死後竊鴿集團仍架網 警逮2男查獲活鴿不認害死老鷹

今年9月基隆七堵山區非法鳥網導致4隻黑鳶掛網慘死，警方埋伏月餘今天逮捕竊鴿集團成員2男，釐清是否導致老鷹死亡架設者，或同集團所為，警今先依竊盜罪移送偵辦。警方今晚說明，老鷹死亡後竊鴿集團仍四處架網，連日雨不見蹤影稍歇，近日天放晴就出動，2成員因此落網。

聯合報今晚獨家報導非法架設鳥網集團落網，警方釐清老鷹死亡是否他們所為。市警第三分局今晚說明，基隆市七堵、安樂交界山區日前傳出疑似不法分子架設鳥網，導致黑鳶死亡案件，市長謝國樑甚為重視，並指示動保所邀集相關單位會勘研商、警察局積極協助，查緝不法。

第三分局偵查隊隊長郭憬融說，警察局長林信雄指示轄區第三分局成立專案小組並報請基隆地方檢察署指揮，一方面除了加強山區巡守及情資布建外，更投入警力分析可疑人車，但連日來基隆山區雨勢不斷，一度讓偵辦進度陷入膠著，專案小組鍥而不捨，終於鎖定可疑竊鴿集團人車。

警方調查，今天中午，專案小組鎖定吳姓、王姓2名竊鴿集團成員進入山區捕鴿時，攔下自小客，持基隆地方法院核發搜索票搜索，現場查獲遭捕獲活的賽鴿1隻、鴿籠、鴿子、鐮刀、彈弓、鳥網及束帶等作案工具，詢後今晚依加重竊盜罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦。

落網2名竊鴿集團成員矢口否認4死老鷹那些鳥網非他們架設，但警方正擴大清查，比對相關證據，不排除是同集團或相關人所為，今天先依竊盜罪送辦，2人是否涉及野生動物保育法再由檢警擴大偵辦。

警方表示，竊鴿集團往往利用賽鴿賽季期間於山區「風口處」架網攔捕賽鴿，擄鴿、擄鴿勒贖等行為可能涉及刑法竊盜、恐嚇取財等罪責，如捕獲黑鳶等野生動物，更可能觸犯野生動物保育法，警方將持續查緝是類行為，提醒民眾切勿以身試法。

基隆動保所接獲台灣猛禽研究會通報，一隻發報器追蹤今年剛出生黑鳶「金桔」，停留在七堵區山區並未移動，疑遭非法鳥網纏住。9月30日會同猛禽會及基隆鳥會勘查，發現巨大鳥網，不僅沿著山脊架設，還跨越兩處山頭，範圍相當龐大。