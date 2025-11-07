獨／4黑鳶掛網慘死…基隆友蚋山區鳥類墳場 警逮2嫌擴大清查

今年9月基隆七堵山區發現綿延逾百公尺非法鳥網，有4隻黑鳶掛網慘死，基隆動保所報警追查，市警第三分局月來多方埋伏，今在友蚋山區逮捕涉嫌非法架鴿網吳姓、王姓2男，查扣鳥籠內有賽鴿1隻，2人雖否認掛死老鷹的網是他們架，警方比對網具擴大釐清，今先依竊盜罪移送基隆地檢署偵辦。

第三分局今天在友蚋山區埋伏逮人，持搜索票在吳姓、王姓2男自小客車內查獲1個內有賽鴿1隻的鴿籠，並查扣鐮刀、彈弓、鉛彈、童軍繩、鳥網、剪刀、鋸子等一批，訊後依竊鴿移送送辦。

2人雖否認掛死老鷹的網是他們架的，但警方發現鳥網類似，又在附近山區架網，位置相當可疑，比對網具等相關證據釐清擴大調查是否同為他們所架網非法鳥網，或同一隻團所為，擴大清查中。

基隆動保所接獲台灣猛禽研究會通報，一隻發報器追蹤今年剛出生保育類黑鳶停留在七堵區山區並未移動，疑遭非法鳥網纏住。9月30日會同猛禽會及基隆鳥會勘查，發現現巨大鳥網，不僅沿著山脊架設，還跨越兩處山頭，範圍相當龐大。

動保人員分別從不同山頭進行鳥網移除，在移除期間驚見4隻黑鳶吊掛在鳥網上，其中1隻就是金桔，讓動保人員相當痛心，移除鳥網帶回銷毀，黑鳶則由猛禽會帶回剖檢。

市長謝國樑事後對4隻鳥網掛網慘死表示痛心，指示警方加強清查，市府也會研擬更好的老鷹保護方案及作為。

動保所人員表示，掛死七鷹架網現場，沒有路可以到達，連小徑也沒有，動保人員披荊斬棘走3個小時才到現場，研判架網者為擄鴿勒贖，老鷹誤觸枉死。架設鳥網導致保育類黑鳶死亡，違反野生動物保育法騷擾虐待保育類野生動物致死，最高得處5年以下有期徒刑。

熟悉賽鴿人士說，竊鴿勒贖集團會在山頭「風口處」架網，七堵山區此處地形就是一處風口，賽鴿飛過風口時攔捕。