影／民眾目睹嚇壞！台南行車糾紛當街演出全武行 警方帶回2人送辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南中西區民權路二段路口昨晚發生一起轎車及機車行車糾紛，目擊者在社群中PO出雙方當街爆發口角，其中一男竟當街動粗狂毆的影片，引發討論。台南市警二分局指出，據報後趕抵現場，並將雙方帶返所釐清案情，全案依涉傷害、恐嚇妨害名譽等罪嫌移送偵辦。

民眾在「社會事新聞影音」PO文，目睹衝突發生過程，雙方車輛就停在路口爆發口角，「慘了慘了，真的打起來了…」民眾現場直擊外，還一面旁白，指其中一方「他要拿出東西（球棒）了」、另方說「不要這樣拉」，解說現場狀況。

民權派出所所長何家慶說，昨晚8時許接獲報案，立即派員到場，經了解，轎車駕駛陳姓男子與機車騎士朱姓男子發生擦撞，陳男與機車後座乘客王男發生口角及肢體糾紛，隨後將陳及王2人帶返所釐清案情，全案依傷害、恐嚇及妨害名譽等罪嫌移送偵辦。

台南中西區昨晚發生一起轎車與機車事故，轎車駕駛陳男與機車後座乘客王男發生口角及肢體糾紛。圖／讀者提供
台南中西區昨晚發生一起轎車與機車事故，轎車駕駛陳男與機車後座乘客王男發生口角及肢體糾紛。圖／讀者提供

妨害名譽 台南 恐嚇

