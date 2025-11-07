影／民眾目睹嚇壞！台南行車糾紛當街演出全武行 警方帶回2人送辦

台南中西區民權路二段路口昨晚發生一起轎車及機車行車糾紛，目擊者在社群中PO出雙方當街爆發口角，其中一男竟當街動粗狂毆的影片，引發討論。台南市警二分局指出，據報後趕抵現場，並將雙方帶返所釐清案情，全案依涉傷害、恐嚇及妨害名譽等罪嫌移送偵辦。

民眾在「社會事新聞影音」PO文，目睹衝突發生過程，雙方車輛就停在路口爆發口角，「慘了慘了，真的打起來了…」民眾現場直擊外，還一面旁白，指其中一方「他要拿出東西（球棒）了」、另方說「不要這樣拉」，解說現場狀況。