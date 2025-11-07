通霄警佐黃建忠榮獲全國後勤楷模 多年默默奉獻備受肯定

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣警察局通霄分局警務佐黃建忠多年來表現優異，深獲同仁與長官肯定，榮獲114年度全國警察後勤楷模殊榮，並代表縣警局前往內政部警政署受獎，分局同仁紛紛祝賀外，他個人也表達會繼續堅守崗位，盡心完成份內工作。

通霄分局表示，黃警務佐長年負責分局庶務、廳舍管理、土地及宿舍維護、修繕營繕及採購等後勤相關業務，工作內容繁雜而細瑣，但他始終秉持積極負責、任勞任怨的精神，凡事親力親為，確保各項後勤支援順利推展，成為分局同仁最堅實的後盾。

黃建忠為人謙虛和善，因工作關係須經常與廠商接洽，很多熟悉他的水電、材料行老闆都把他當「朋友」對待，獲悉他代表縣警局前往內政部警政署受獎，均紛紛表達應該要「辦桌」慶賀；分局轄下派出所同仁也說，平常一些小修繕問題，只要有要求，黃警務佐也都是隨傳隨到協助完成。

對於分局同仁獲獎殊榮，分局長周貴忠也表達肯定與祝賀之意。他說，黃警務佐在平凡崗位上展現專業與熱忱，是後勤工作的最佳典範，其默默付出不僅提升分局整體行政效能，更為警察團隊注入溫暖與正能量，足為同仁學習榜樣。

黃警務佐多年來表現優異，深獲同仁與長官肯定，榮獲114年度全國警察後勤楷模殊榮，並代表苗栗縣警察局前往內政部警政署受獎。圖／通霄分局提供
黃警務佐多年來表現優異，深獲同仁與長官肯定，榮獲114年度全國警察後勤楷模殊榮，並代表苗栗縣警察局前往內政部警政署受獎。圖／通霄分局提供

警察 內政部 苗栗縣

