快訊

「想回家」曝光黑色交易…12歲泰女被騙到東京賣淫 外媒：母親疑在台工作

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

金門首輛高頂救護車啟用 民力挹注緊急救護量能

中央社／ 金門7日電

金門縣消防局獲贈金門首輛高頂救護車今天啟用，消防局表示，此輛救護車空間寬敞便於進行複雜急救，並有影像式喉頭鏡等高階設備，造價達520萬元，是金門救護車捐贈案新高。

金門新敬業機車行今年1月捐贈1輛高頂救護車給金門縣消防局，因須由國外車體打造進口，再裝置相關醫療設備等，近日運抵金門並配發金城消防分隊投入服務；消防局今天舉行啟用儀式，捐贈人新敬業機車行董事長楊肅謙、負責人陳美霞出席。

金門縣副縣長李文良出席儀式並致詞表示，此次受贈救護車內部設備完善，「希望是用不到，但用到時就能發揮作用」，消防局近年來受贈水域救援車、救護車等多項設備，感謝許多善心人士共同完善金門的防護網絡。

楊肅謙接受媒體聯訪表示，金門早年交通、醫療資源都很不足，如要前往醫院經常要請阿兵哥借車幫忙載，有能力後就希望為公益做事，「做好事、說好話才會有福報」。

金門縣消防局透過新聞稿表示，此次受贈救護車為消防局首輛高頂救護車，車室空間更寬敞，救護人員可在車內站立操作進行複雜急救處置，提升操作效率與病患安全性。此次隨車採購骨內血管穿刺系統、12導程心電圖機及影像式喉頭鏡等高階急救設備，因此造價達新台幣520萬元，創下金門消防局所有救護車捐贈案歷史新高。

金門縣消防局獲贈首輛高頂救護車，7日舉行啟用儀式，捐贈人楊肅謙（左）、陳美霞（左2）親自出席，並由金門縣副縣長李文良（右2）、消防局長呂英華（右）代表受贈，雙方合影。圖／中央社
金門縣消防局獲贈首輛高頂救護車，7日舉行啟用儀式，捐贈人楊肅謙（左）、陳美霞（左2）親自出席，並由金門縣副縣長李文良（右2）、消防局長呂英華（右）代表受贈，雙方合影。圖／中央社

金門 救護車 救護人員

延伸閱讀

調查陸客金門騎乘電動車為何常違規 縣府推3大安全強化策略

金門醫療專機抵松山機場後爆胎 安捷：原因待查

影／已被強制出境！闖金門縣府發兩岸統一傳單 陸男稱：目的達成

全國義勇消防人員體技能交流 金門義消勇奪3項全國第一

相關新聞

影／恆春特斯拉1家4口墾丁慶生…高速撞飛機車1死7傷 出事前影像曝

屏東縣恆春鎮恆公路麥當勞段昨日下午4時許發生嚴重車禍，一輛特斯拉高速衝撞水泥預拌車，飛擊一輛正在停等紅燈的機車，造成1死...

憑衣服顏色抓人？女子被誤認是嫌犯頻喊冤 北市警致歉：符合規定

台北市松山警方昨天執行刑案勤務，誤將一名女子認作鎖定對象，在北捷中山國中站附近跟監見她上車一路尾隨，趁紅燈上前盤查，女子...

宛如拍電影…通緝犯亮刀拒警盤查 她停紅燈竟遭強開門「搶奪汽車」

花蓮一名竊盜通緝的游姓男子騎車違規左轉遭警方攔查，卻衝撞員警還持刀反抗，又棄機車跑到台9線，見有轎車停等紅燈，強開車門嚇...

影／民眾目睹嚇壞！台南行車糾紛當街演出全武行 警方帶回2人送辦

台南中西區民權路二段路口昨晚發生一起轎車及機車行車糾紛，目擊者在社群中PO出雙方當街爆發口角，其中一男竟當街動粗狂毆的影...

右側人行道施工又未保持車距 高雄女騎士擦撞公車「人車倒地受傷」

楊姓女子今天上午8時10分騎機車行經高市建工路時，因右側高雄高工校外人行道正施工，楊女車子騎偏後，擦撞同向公車，機車倒地...

貨櫃車艙門忘上鎖「大量酒瓶散落車道」 粗心駕駛當場被開罰

一輛大貨車今天下午在清水大街行駛時，因駕駛人疏於檢查，導致貨櫃艙門未上鎖，大量酒瓶於行進間散落車道，造成道路安全隱患，清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。