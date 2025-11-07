金門首輛高頂救護車啟用 民力挹注緊急救護量能

金門縣消防局獲贈金門首輛高頂救護車今天啟用，消防局表示，此輛救護車空間寬敞便於進行複雜急救，並有影像式喉頭鏡等高階設備，造價達520萬元，是金門救護車捐贈案新高。

金門新敬業機車行今年1月捐贈1輛高頂救護車給金門縣消防局，因須由國外車體打造進口，再裝置相關醫療設備等，近日運抵金門並配發金城消防分隊投入服務；消防局今天舉行啟用儀式，捐贈人新敬業機車行董事長楊肅謙、負責人陳美霞出席。

金門縣副縣長李文良出席儀式並致詞表示，此次受贈救護車內部設備完善，「希望是用不到，但用到時就能發揮作用」，消防局近年來受贈水域救援車、救護車等多項設備，感謝許多善心人士共同完善金門的防護網絡。

楊肅謙接受媒體聯訪表示，金門早年交通、醫療資源都很不足，如要前往醫院經常要請阿兵哥借車幫忙載，有能力後就希望為公益做事，「做好事、說好話才會有福報」。