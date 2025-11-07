貨櫃車艙門忘上鎖「大量酒瓶散落車道」 粗心駕駛當場被開罰

一輛大貨車今天下午在清水大街行駛時，因駕駛人疏於檢查，導致貨櫃艙門未上鎖，大量酒瓶於行進間散落車道，造成道路安全隱患，清水警方接獲民眾報案後，迅速趕赴現場，立即進行警戒及交通疏導，並對駕駛人當場開立罰單，依法最高可處1萬8千元以下的罰款。

清水分局指出，今日下午清水大街上，一輛大車的貨櫃艙門因疏於檢查未上鎖，大量酒瓶於行進間散落車道，經了解，該貨車駕駛人未確實檢查貨物固定情況，致使物品在行駛途中掉落，警方抵達後，立刻進行交通管制，防止其他用路人遭遇危險。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例規定，駕駛人對於未妥善固定貨物導致物品散落者，可處新臺幣3千元以上1萬8000元以下的罰款。

呼籲所有貨車駕駛人，務必在行車前詳細檢查貨櫃艙門是否確實上鎖，並確認貨物固定牢靠，以維護自身及用路人安全，共同維持道路交通秩序，警方將持續加強路面巡查，對違規行為絕不寬貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康