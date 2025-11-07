快訊

基隆長庚醫院前Uber撞機車 7旬婦慘被壓住…熱心路人與司機急救出

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

劉男今天中午開Uber從麥金路要進入長庚醫院迴轉車道，與直行騎機車的吳姓婦人發生擦撞，吳婦人車倒地，一度被壓在機車下方，司機及熱心民眾趕緊上前幫忙，合力把機車抬起來讓她脫困，送醫救治，肇事責任由警方調查釐清。

基隆市警察局第四分局安樂派出所調查，今天中午12時22分獲報，劉男（63歲）駕駛營小客車沿麥金路行駛，行經長庚醫院前欲右轉進入迴轉道時，與直行往大武崙方向的吳婦（74歲）騎乘機車發生碰撞，吳婦人車倒地，車輛受損、身體多處擦挫傷，意識清楚，救護車送往醫院救治。

警方說，交通隊到場測繪，釐清詳細肇事原因，經檢測雙方駕駛皆無酒駕情事。警方提醒，駕駛人行經醫院、學校及轉彎路口等路段時，務必減速慢行並注意周邊車流。

附近居民說，這路口十分危險，車流量大，且入口處車輛多未禮讓，有的更沒有打方向燈，容易發生碰撞車禍。

基隆長庚醫院前Uber撞機車，熱心路人與司機救出被機車壓住婦。記者游明煌／翻攝
長庚 基隆

