憑衣服顏色抓人？女子被誤認是嫌犯頻喊冤 北市警致歉：符合規定

台北市松山警方昨天執行刑案勤務，誤將一名女子認作鎖定對象，在北捷中山國中站附近跟監見她上車一路尾隨，趁紅燈上前盤查，女子被攔時滿臉錯愕、頻頻喊冤，警方確認對象有誤當場致歉放行。示意圖／AI生成 台北市松山警方昨天執行刑案勤務，誤將一名女子認作鎖定對象，在北捷中山國中站附近跟監見她上車一路尾隨，趁紅燈上前盤查，女子被攔時滿臉錯愕、頻頻喊冤，警方確認對象有誤當場致歉放行。女子事後上網發文控訴「從頭到尾他們根本抓錯人」，質疑「憑衣服顏色就抓人，合理嗎？」對此，松山警方強調，執法過程態度平和，未實施強制力，符合警職法規定及比例原則。

據了解，松山警方原本鎖定一名女子要抓捕主嫌，期間疑因辨識錯誤，在捷運中山國中站外看到一名穿著、髮型與目標相似的女子上車，誤以為她就是對象開始尾隨。

警方見車輛行經民生東路、復興北路口停等紅燈，上前敲窗示意靠邊盤查，當時車內有一名男駕駛與該女子，兩人面露錯愕，連連詢問發生何事，員警初步查證後察覺可能誤認，告知盤查原因並調閱監視器確認對象錯誤，立即道歉並放行。整起誤會歷時約10分鐘，女子當場表示「沒事啦」、「辛苦了」。

不過，該女子事後仍心有餘悸，在個人社群發文還原經過，稱當時剛從復興北路服飾店出來上車，沒想到行駛兩個路口就被警方攔下，警員要求下車並拿走她的手機，「完全不知道發生什麼事」，直到警方查證才釐清身分。

她氣憤表示，「我原地嚇爛才知道，從頭到尾他們根本抓錯人了，四個警察為什麼跟監女生犯人可以跟丟？憑藉衣服顏色就抓我？真的合理嗎」。

松山警分局回應，三民派出所員警6日下午5時許執行查緝勤務時，在復興北路一帶發現可疑車輛，車內女子樣貌與查緝對象相似，因此依法攔查，並暫時將女子手機開啟飛航模式，避免對外聯繫、保全證據，過程中未查看手機內容。經查證確認該女子與案件無涉，立即道歉放行。

警方強調，執法過程態度平和，未施予強制力，尚符合規定及比例原則。

警方還說，事發地點正值下班尖峰時段，人車眾多，才發生誤認攔查情形，造成女子困擾深表歉意，後續將加強教育員警查緝應兼顧效率與民眾權益，並強化臨檢辨識及查證程序，避免類似事件重演。