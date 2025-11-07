埔里99歲婦人電動代步車撞休旅車 送醫搶回一命仍腦出血觀察

南投埔里鎮一名高齡99歲的陳黃姓婦人，由外傭騎電動代步車返家途中，與對向休旅車相撞，跌倒送醫途中失去生命徵象，經急救搶回一命，但因腦出血仍在加護病房觀察。肇事原因與責任歸屬，正由警方進一步調查。

事故發生在上午10時許，地點位於埔里鎮三劦路彎道。附近店家表示，當時聽到巨大聲響後出門查看，發現電動代步車與黑色LEXUS休旅車碰撞，老婦摔倒在地，立即打電話求救。救護人員迅速抵達現場，將陳黃女送醫急救。

電動代步車屬醫療器材中的「醫療用電動代步車」，為行動不便者輔助器材。專家指出，高齡長輩搭乘或由外傭騎乘時，往往速度快且隨意移動，容易忽略周遭路況，增加事故風險。近年網路將其戲稱為「移動式神主牌」，意指容易造成自己或他人傷害。

警方表示，依現行規範，電動代步車仍屬行人管理範疇，不計入汽車交通規範。但在道路行駛仍可能與汽車發生碰撞，警方正調查事故原因與肇責。