宛如拍電影…通緝犯亮刀拒警盤查 她停紅燈竟遭強開門「搶奪汽車」
花蓮一名竊盜通緝的游姓男子騎車違規左轉遭警方攔查，卻衝撞員警還持刀反抗，又棄機車跑到台9線，見有轎車停等紅燈，強開車門嚇走女駕駛開車逃逸，最後逃到豐田車站附近棄車，過程宛如電影。警方已調閱路口監視器，根據游嫌地緣關係全力追查。
鳳林警分局員警今天下午3時20分許騎警車在台9線巡邏時，發現一名男子騎乘普通重型機車直接違規左轉平等路，立即鳴響示意停車盤查，但對方沒有接受攔檢，反而加速逃逸。
員警騎車緊跟在後，對方只好停下，員警發現疑似是轄內游姓竊盜通緝犯，要求拿出證件查驗身分時，對方卻不配合還企圖衝撞員警，並亮刀反抗，隨後丟下機車跑回台9線。
當時一名古姓女駕駛正停等紅燈，車門未上鎖，游嫌見狀打開後車門，古女見陌生人上車後方還有警方追捕，嚇得拿著包包逃下車，游男趁隙從後座鑽到前座，開走汽車。警方持續追捕，在壽豐豐田車站附近找到游嫌開走的贓車，但人已不見蹤影。
鳳林警分局偵查隊長吳泓修說，經查59歲游嫌是鳳林人，今年9月因為竊盜案件被判刑11個月，卻未到案，遭花蓮地檢署通緝。警方已調閱沿途路口監視器，全力追查游嫌行蹤，並清查是否有人接應，此外，提醒民眾若發現可疑人士，立即撥打110或與警方聯繫。
