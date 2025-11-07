國2大竹交流道貨車過彎甩飛太空包 粗心司機最重恐挨罰1萬8
55歲程姓男子今(7)日上午10時54分許，駕駛大貨車行經國道2號東向大竹交流道東往北匝道時，疑似因粗心沒綁牢車斗上的太空包，導致車輛過彎時，12個太空包瞬間被甩飛，掉落在車道上，所幸沒有造成其他事故。對此，國道警察表示，事故已於中午12時23分許排除，依據道路交通管理處罰條例，貨車司機將面對最重1萬8000元罰鍰。
國道警方說明，警方上午接獲通報，國道2號東向大竹交流道東往北匝道內，有大量太空包掉落，立刻調派巡邏車前往查看，並通知工務段處理。根據警方了解，程男駕駛大貨車載運太空包，疑似因車上所載運之太空包未綑紮牢固，導致車輛在過彎時共有12個太空包掉落在車道上，所幸並未造成其他事故發生。警方並提到，程男已違反道交條例第30條第1項第2款，可處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，警方已依法製單舉發。
警方呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：國2大竹交流道貨車過彎甩飛太空包 粗心司機最重將挨罰1萬8
