台中同父異母兄妹「1死1獨活」 哥哥涉這罪…將由國民法官審理

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市北區今年3月傳出同母異父兄妹一死一生案，陳姓男子與林姓妹妹心情不佳相約輕生，後來林女身亡，陳男則獨活，檢警查出陳男有幫助動作，因符合「故意行為致人於死」，依加工自殺罪嫌起訴他，依法將由台中地院國民法庭審理。

經查，陳男（52歲）已離婚，在北區經營熱炒店，他和同母異父的林姓妹妹（45歲）相約尋短，未料陳卻獨自醒來時，發現一旁的妹妹已身亡，警方也在現場查獲相關器具，經檢察官相驗後簽分偵辦。

檢方起訴指出，陳男因涉犯刑案遭起訴、感情問題等心情不佳，今年3月15日到北屯區購物後，再傳訊息約林姓妹妹見面，2人在陳住處喝酒聊天。

直到16日陳男甦醒，見妹妹失去呼吸心跳，後來葬儀社人員到場見狀報案才曝光，林女體內被驗出藥物、酒精。

檢方偵結認定，陳男所犯屬「故意致人於死」行為，偵結依加工自殺罪嫌起訴他，後續依法將由台中地院國民法官審理。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
妹妹 國民法官 生命線

