旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

影／恆春特斯拉1家4口墾丁慶生…高速撞飛機車1死7傷 出事前影像曝

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣恆春鎮恆公路麥當勞段昨日下午4時許發生嚴重車禍，一輛特斯拉高速衝撞水泥預拌車，飛擊一輛正在停等紅燈的機車，造成1死7傷，特斯拉李姓駕駛傷重身亡。據了解，李男是為了幫太太過生日，載著一對4歲的雙胞胎兒女南下墾丁慶祝，沒想到發生憾事。

警方調查，26歲李男開著租來的特斯拉，載29歲太太與一對4歲雙胞胎兒女南下墾丁，行駛在恆春公路上因不明原因猛烈追撞前方由63歲盧男駕駛的水泥預拌車，強烈撞擊下，特斯拉騰空飛向草埔路停等紅燈的機車，將機車上2大2小撞飛。

救援人員到達時，李男受困車內已無生命徵象，送醫後宣告不治；李男妻子與4歲雙胞胎兒女手腳多處擦挫傷、意識清楚，但男童內臟有傷勢，都轉送台北馬偕醫院。

機車也載著一家4口，31歲蔡姓恆春在地居民載著太太及6歲、7歲2名女兒準備要上才藝班，被撞後夫妻倆雙腿開放性骨折，先送恆春南門醫院急救後轉高雄長庚醫院，因傷勢嚴重恐有截肢風險；2名女兒輕傷，送恆春基督教醫院治療。

事發後李男家人南下處理後事，據了解，李男為慶祝太太生日，載著妻兒南下墾丁慶祝。監視器錄到出事前特斯拉行徑詭異，除高速行駛外車體還不斷飄移，甚至開在慢車道，最終高速撞上水泥車。

一輛車禍造成兩個家庭破碎，目前警方正在調查釐清車禍原因，究竟是特斯拉是煞車失靈還是駕駛操作不慎釀禍。

屏東縣恆春台26線麥當勞路段昨天下午4時許發生一起重大車禍，一輛特斯拉追撞前方水泥預拌車後，噴飛撞到路旁機車，釀1死7傷。圖／警方提供
屏東縣恆春台26線麥當勞路段昨天下午4時許發生一起重大車禍，一輛特斯拉追撞前方水泥預拌車後，噴飛撞到路旁機車，釀1死7傷。圖／警方提供
屏東縣恆春台26線麥當勞路段昨天下午4時許發生一起重大車禍，一輛特斯拉追撞前方水泥預拌車後，噴飛撞到路旁機車，釀1死7傷。圖／警方提供
屏東縣恆春台26線麥當勞路段昨天下午4時許發生一起重大車禍，一輛特斯拉追撞前方水泥預拌車後，噴飛撞到路旁機車，釀1死7傷。圖／警方提供

特斯拉 恆春 墾丁

