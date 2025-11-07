船長遺體尋獲！淡水外海捕蟹漁船翻覆 尚有2漁工下落不明

新北市萬里籍漁船「漁山36號」昨天上午被通報在淡水河口西北方14浬處翻覆9人落海，其中6人獲救、3人失蹤。昨晚家屬聘請專業潛水員尋獲王姓船長遺體，尚有2名漁工下落不明仍在搜救中。

據了解，「漁山36號」翻覆之後，航行經過的「鴻昌11號」漁船救起其中6名漁工，並發現另2人卡在船尾、1人在船艙均遭漁網和繩索纏困、沒有生命跡象。

海巡署昨天上午出動1艦、2艇搭配空勤直升機到事故海域，搜索至下午仍未找到失蹤的63歲王姓船長和2名印尼籍漁工，後來家屬聘請專業潛水人員於昨天下午4點半左右向新北市政府漁管處申請許可獲准，自富基漁港出發。